Ясное послание Леонид Невзлин

10.03.2025, 18:13

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Леонид Невзлин

Иногда стоит слушать не Трампа, а его глашатаев.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи отказался вести переговоры по ядерной сделке с США. Его позицию попыталась смягчить иранская миссия в ООН, заявив, что обсуждать милитаризацию ядерной программы Тегеран готов, но полностью от ядерного проекта (исключительно мирного) не откажется.

Иранцы могут себе позволить тянуть время. Очевидно, Дональд Трамп не намерен ни наносить удары по ядерным объектам Ирана, ни разрешать это сделать Израилю.

Сам он, конечно, говорит, что «все варианты на столе», и проблема иранской ядерной программы будет разрешена «так или иначе». Но порой чтобы понять ход его мыслей и действий, нужно слушать не Трампа, а его глашатаев.

В данном случае – скандального телеведущего Такера Карлсона. Того самого, который ездил брать интервью у Путина, предвещая скорую оттепель в отношении двух стран.

На этот раз Карлсон взял интервью у премьер-министра Катара шейха Мухаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани. Тот подробно объяснил, почему атаковать иранские объекты – плохая идея. Это не только, якобы, грозит новой эскалацией, но и лишит страны Персидского залива питьевой воды – ведь некоторые потенциальные цели находятся прямо на берегу залива с иранской стороны.

Карлсон так преисполнился, что тут же выкатил свое ценное мнение: «Сколько американцев было убито Ираном на американской земле? Попробуйте найти это число, а затем сравните его с числом американцев, погибших от передозировки наркотиков. Или самоубийств. Или нелегальных иммигрантов. Или угонов автомобилей, диабета и вакцины от COVID. Все еще думаете, что Иран — самая большая угроза? Как насчет того, чтобы сосредоточиться на нашей собственной стране?».

Послание ясно как никогда: сначала США разберутся со своими внутренними проблемами, а уж потом решат, возвращаться ли им к роли лидера свободного мира.

Так что иранцам нечего опасаться.

Чего нельзя сказать об остальных.

Леонид Невзлин, Facebook

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