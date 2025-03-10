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В соцсетях показали «секретный» строительный магазин в Минске с низкими ценами

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  • 10.03.2025, 18:22
  • 1,952
В соцсетях показали «секретный» строительный магазин в Минске с низкими ценами

Находку оценили не все.

Пользователь TikTok показал «секретный» магазин уцененных строительных материалов (и не только) в Минске. Цены действительно могут удивить — некоторые товары продают дешевле рубля, а другие — со скидкой до 70%. Но если судить по комментариям к видео, некоторые белорусы настроены скептично из-за качества, пишет zerkalo.io.

В магазине продают не только материалы для строительства и ремонта, но также некоторую мебель, домашнюю утварь и бытовую технику. Торговый объект находится за кольцевой, в Промышленном переулке.

@zatestil.by

😱Уценённый СТРОИТЕЛЬНЫЕ материалы! 📍Минск, пер. Промышленный 12 Б, магазин «ОМА»

♬ оригинальный звук - zatestil.by

«Это не б\у товары. Все новое. В основном это выставочные, витринные образцы с какими-то минимальными повреждениями, неполным комплектом либо просто из прошлых коллекций», — говорит автор видео.

Блогер показал шкафчик для ванны, который продают за 106 рублей вместо 168, тумбу под раковину за 153 рубля (как утверждается на ценнике, раньше она стоила 768), а также акриловую ванну за 343 вместо 1143 рублей. «Вроде бы даже полностью целая», — комментирует автор ролика.

Оказалось, некоторые пользователи TikTok уже знали об этом магазине. Часть комментаторов высказала скептичное отношение по поводу качества предложенных там товаров. Вот что о нем думаю пользователи соцсети:

«Время и бензин потратил. Нет там ничего хорошего. Все пошарпанное, столетнее. По акции можно купить новое целое и по той же цене, что у них минус 70%».

«Там все с дефектами либо подходит срок годности, никаких прошлых коллекций и витринных образцов».

«Ванна за 300 рублей с дефектом. Купи за 200 рублей без дефектов в другом магазине».

«300 рублей за кран? Уцененка?»

«Там не магазин уценки, а просто уголок с уценкой, такая же уценка есть и в магазине на Боровой».

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