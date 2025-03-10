Эксперт рассказал, чем Европа может усилить Украину 10.03.2025, 18:32

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«Эффект от такой инициативы будет больше, чем введение 10 тысяч натовских спецназовцев».

Европейские политики и бывшие военные выступили с предложением развернуть над западной частью Украины 120 истребителей, которые бы защищали эти территории от обстрелов страны-агрессора России после возможного установления перемирия.

Предполагается, что над Украиной будет оставаться 200-километровая зона, к которой иностранные самолеты приближаться не будут. Однако, даже несмотря на это, такая инициатива может значительно усилить Украину. Об этом в интервью «Главреду» рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям «Конструкторского бюро Антонов» Константин Криволап.

«Сейчас Украина сталкивается с атаками крылатыми ракетами и дронами-камикадзе (Shahed). Наши силы ПВО - мобильные огневые группы, системы противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия, которые сосредоточены там ближе к линии боевого соприкосновения - рассредоточены по всей территории страны. Если вся территория Украины, за исключением 200-километровой зоны, будет защищена силами наших партнеров, это позволит сконцентрировать украинские системы ПВО именно в этой зоне», - пояснил он.

Таким образом плотность украинской противовоздушной обороны значительно повысится. Криволап отмечает, что именно высокая концентрация средств противовоздушной обороны позволяет быстро обнаруживать условно баллистическую ракету. Примером этого является «Железный купол» Израиля, который защищает территорию размером примерно как Киевская область.

«Если в Украине будет достаточная плотность ПВО, которая позволит быстро обрабатывать данные о воздушных целях и уничтожать их, ситуация значительно изменится. Специалисты подсчитали, что эффект от такой инициативы будет даже больше, чем введение 10 тысяч натовских спецназовцев. Влияние привлечения авиации может быть значительно эффективнее», - отметил авиаэксперт.

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