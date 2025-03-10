Выступление Орбана сорвали его же антироссийской речью 18-летней давности 10.03.2025, 18:48

Тогда чиновник призвал «не позволить уже выгнанным россиянам залезть обратно в окно».

Депутата Национальной ассамблеи Венгрии Акоша Хадгази оштрафовали на 7 млн форинтов (примерно 19 тысяч долларов) за то, что он сорвал выступление премьер-министра Виктора Орбана его же речью 18-летней давности.

Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на венгерское медиа Telex.

Как говорится в статье, 24 февраля Хадгази прервал выступление главы правительства перед началом заседания парламента. Через громкоговоритель парламентарий воспроизвел заявление, которое Орбан провозгласил 18 лет назад – речь шла о важности западной демократии. Этот момент убрали из трансляции, но он попал в протокол.

Как пишет Telex, слова Орбана 18-летней давности полностью расходятся с нынешней позицией Fidesz – венгерской правоцентристской партии, возглавляемой Орбаном.

Тогда чиновник призвал молодежь «не позволить уже выгнанным россиянам залезть обратно в окно» и не допустить многопартийной системы без демократии. В настоящее время Венгрия является «самым активным союзником» страны-агрессора России в ЕС, добавляет издание.

Хадгази написал в Facebook, что его оштрафовали не только за то, что он помешал выступлению главы правительства страны, но и за его высказывания об ассамблее. В частности, потому, что депутат называет парламент «нелегитимным кукольным театром».

«Собственно, штрафа я ожидал, но обоснование меня удивило. Ведь меня обвиняют не только в воспроизведении полутораминутного выступления, но и оправдывают этот семимиллионный штраф тем, что я считаю этот орган нелегитимным кукольным театром и годами не выступал в заведении, который возглавляет Кевер. Следовательно, его письмо является важным документом эпохи, в котором власти зафиксировали, чего они ждут от оппозиции: сидеть в «парламенте» и молча, с заложенными за спину руками слушать самую коварную ложь. Или, возможно, изредка выступать, но только с тем, что позволит товарищ [глава венгерского парламента Ласло] Кевер», – считает депутат.

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