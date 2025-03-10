Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина 7 Валерий Карбалевич

10.03.2025, 18:55

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Валерий Карбалевич

Создается впечатление, что здесь что-то личное.

Лукашенко в своей кадровой политике руководствуется принципом, согласно которому чиновник не должен долгое время оставаться на ключевой должности. Чтобы не рос его административный вес, который со временем может перерасти в вес политический. Потому что в стране может быть только один политик, и никакой конкуренции он не потерпит.

Кратко:

• Никогда ранее Лукашенко так не придирался к работе премьера, как в случае с Романом Головченко.

• Если оценивать результаты работы Головченко на посту главы правительства, то здесь не с кем и не с чем сравнивать. Потому что 2020–2025 годы — период беспрецедентной турбулентности для белорусской экономики, связанный с санкциями, потерей украинского и значительной части европейского рынков.

• Александр Турчин работал первым вице-премьером в правительстве Сергея Румаса, был руководителем Минской области. То есть прошел все ступени карьерной лестницы, и его повышение выглядит логичным.

• Павел Каллаур был самым эффективным председателем Национального банка за всю историю Беларуси. При нем финансовая система приведена в порядок. Роман Головченко, возглавивший Нацбанк, профессиональным финансистом не является.

Некоторое время Лукашенко сохранял интригу относительно фамилии нового премьер-министра. Весь кабинет назначен, а главы не было. И вот после небольшой паузы имя нового премьера названо. И это не Роман Головченко, а Александр Турчин.

Почему не Головченко?

За долгое время своего правления Лукашенко много раз критиковал работу глав правительства. В первую очередь за то, что они в том или ином виде предлагали рыночные меры. Часто критика была необоснованной.

Но никогда ранее Лукашенко так не придирался к деятельности премьера, как в случае с Романом Головченко. Причем нередко — без оснований. В июне 2023 года он угрожал Головченко отставкой, если по итогам года не будут выполнены прогнозные показатели.

В августе того же года Лукашенко приказал вызвать Головченко из отпуска из-за скандала с вступительной кампанией в вузы. Хотя, казалось бы, при чем тут премьер?

В октябре Лукашенко обвинил Головченко в том, что тот не создал единой компании по продаже калийных удобрений. Позже он заявил, что «наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать президента».

На совещании в ноябре Лукашенко, рассуждая о коррупции в так называемом «молочном деле», заявил: «Роман Александрович, тоже ответите, если там будут ваши люди. Там светятся и друзья правительства».

В декабре 2023 года Лукашенко обвинил главу правительства в недостатках с мелиорацией, упрекнул Головченко за документ, в котором говорилось, что в Беларуси из 101 траншеекопателя 99 «полностью изношены». «Скажи честно, ты подписал то, что тебе подсунули, или ты сам посчитал?» — обратился тогда Лукашенко к председателю правительства. И добавил: «Я вас уже предупреждал. Меня убивает то, что вы показухой занимаетесь. Я же по всей стране летаю и вижу, где вы работаете, где — нет».

Потом обвинил правительство в том, что огурцы слишком дорогие.

В марте 2024 года Лукашенко увидел беспорядок в ремонте дорог и потребовал:

«Передайте лично премьер-министру, пусть начинает заниматься вместе с вице-премьером».

То есть Лукашенко придирался к Головченко по мелочам, обвинял в проблемах, которые вообще не должны касаться функций премьера. Создается впечатление, что здесь было что-то личное, и Лукашенко искал поводы, чтобы как-то уколоть главу правительства.

Кстати, в предыдущей версии Конституции было записано, что в случае, если должность президента окажется вакантной, то президентские функции исполняет премьер. А в новой Конституции 2022 года зафиксировано, что полномочия главы государства в случае вакансии переходят к председателю «совета Республики». Можно предположить, что это связано с отношением Лукашенко к личности Головченко.

И вот теперь Головченко освобождает место премьера. Кроме всех прочих причин, Лукашенко в своей кадровой политике руководствуется принципом, что чиновник не должен надолго засиживаться на ключевой должности. Чтобы не рос его административный вес, который со временем может перерасти в вес политический. Потому что в стране может быть только один политик, и никакой конкуренции он не потерпит.

Если оценивать результаты работы Романа Головченко на посту главы правительства, то здесь не с кем и не с чем сравнивать. Потому что 2020–2025 годы — это период беспрецедентной турбулентности для белорусской экономики, связанный с санкциями, потерей украинского и половины европейского рынков. Приходилось на ходу переориентировать экспортные потоки, искать новые логистические пути и рынки.

Назначен новый премьер — Александр Турчин. Он был первым вице-премьером в правительстве Сергея Румаса, который считался относительно рыночным, затем работал руководителем Минской области. То есть прошел все ступени карьерной лестницы, и его повышение выглядит логичным. Кстати, в свое время он был председателем Совета по развитию предпринимательства — консультативного органа при Лукашенко. Его называют автором либерального декрета № 7 «О развитии предпринимательства» (2017 год).

Здесь интересно то, что в апреле на «всебелорусском народном собрании» премьер должен выступить с отчетом о работе правительства. Но о чем можно отчитываться, если новый премьер к тому времени будет работать на своей должности всего месяц?

Что касается смены главы Нацбанка. Павел Каллаур, который ушел в отставку, был самым эффективным председателем Национального банка за всю историю Беларуси. При нем финансовая система приведена в порядок, инфляция минимизировалась, белорусский рубль стабилизировался.

Роман Головченко, который «брошен» на Нацбанк, не является профессиональным финансистом. Это второй случай в истории Беларуси, когда должность председателя НБ занимает не профессионал в этой сфере. Первым был печально известный Петр Прокопович — строитель, при котором белорусские финансы пережили немало кризисных ситуаций.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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