Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию
- 10.03.2025, 19:05
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Президент Украины проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Джидду на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщает The Guardian.
Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии пройдет первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля.