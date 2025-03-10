Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию 10.03.2025, 19:05

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Президент Украины проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Джидду на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщает The Guardian.

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии пройдет первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля.

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