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В Барановичах появился трехметровый памятник мясорубке

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  • 10.03.2025, 19:09
  • 2,862
В Барановичах появился трехметровый памятник мясорубке

Видеофакт.

В Барановичах у предприятия «Торгмаш» появился памятник мясорубке. Его установили в честь известной продукции завода, пишет «Наш край».

Мясорубку высотой высотой 3,2 м сделал фанипольский скульптор Владимир Каноник. Идею создания именно мясорубки подарил художнику коллектив завода, пишет издание.

Конструкцию при желании можно покрутить за ручку — придет в движение маховик, завертится решетка.

«Мы долго думали, что предложить в качестве арт-объекта, и остановились на бытовой мясорубке, с которой, в принципе, и начался „Торгмаш“. Наверное, нет такой семьи в республике, у которой бы не было нашего изделия. С момента запуска мы изготовили более 3 миллионов бытовых мясорубок. Так что она по праву считается символом „Торгмаша“», — рассказал директор предприятия Сергей Герасимчик.

Скульптура сделана из черного металла, покрыта стойкой к непогоде кузнечной краской. Художник разместил на мясорубке мышонка — известного персонажа мультфильма «Рататуй».

Изнутри арт-объект будет подсвечиваться разными цветами. Рядом установят табличку с QR-кодом — можно будет прочитать всю информацию о торгмашевской бытовой мясорубке.

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