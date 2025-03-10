В Барановичах появился трехметровый памятник мясорубке

В Барановичах появился трехметровый памятник мясорубке7
- 10.03.2025, 19:09
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Видеофакт.
В Барановичах у предприятия «Торгмаш» появился памятник мясорубке. Его установили в честь известной продукции завода, пишет «Наш край».
Мясорубку высотой высотой 3,2 м сделал фанипольский скульптор Владимир Каноник. Идею создания именно мясорубки подарил художнику коллектив завода, пишет издание.
Конструкцию при желании можно покрутить за ручку — придет в движение маховик, завертится решетка.
«Мы долго думали, что предложить в качестве арт-объекта, и остановились на бытовой мясорубке, с которой, в принципе, и начался „Торгмаш“. Наверное, нет такой семьи в республике, у которой бы не было нашего изделия. С момента запуска мы изготовили более 3 миллионов бытовых мясорубок. Так что она по праву считается символом „Торгмаша“», — рассказал директор предприятия Сергей Герасимчик.
Скульптура сделана из черного металла, покрыта стойкой к непогоде кузнечной краской. Художник разместил на мясорубке мышонка — известного персонажа мультфильма «Рататуй».
Изнутри арт-объект будет подсвечиваться разными цветами. Рядом установят табличку с QR-кодом — можно будет прочитать всю информацию о торгмашевской бытовой мясорубке.