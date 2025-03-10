В Новой Москве загорелся рынок

В Новой Москве загорелся рынок4
- 10.03.2025, 19:24
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Площадь возгорания составила 300 кв. м.
Пожар начался в павильонах на рынке в Филимонковском районе в Новой Москве, сотрудники МЧС уже потушили пламя, сообщили РБК в пресс-службе МЧС Москвы.
В этом районе находится рынок «Московский ряд».
В министерстве уточнили, что загорелись товары народного потребления, тара, обшивка стен и продукция в торговых павильонах. Предварительно, площадь возгорания составила 300 кв. м.
По данным телеграм-канала SHOT, сначала загорелась палатка с фруктами, затем пламя перешло на другие торговые ряды. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как рассказали в МЧС, спасатели эвакуировали 40 человек из соседнего здания.