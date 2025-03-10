В Новой Москве загорелся рынок 4 10.03.2025, 19:24

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Площадь возгорания составила 300 кв. м.

Пожар начался в павильонах на рынке в Филимонковском районе в Новой Москве, сотрудники МЧС уже потушили пламя, сообщили РБК в пресс-службе МЧС Москвы.

В этом районе находится рынок «Московский ряд».

В министерстве уточнили, что загорелись товары народного потребления, тара, обшивка стен и продукция в торговых павильонах. Предварительно, площадь возгорания составила 300 кв. м.

По данным телеграм-канала SHOT, сначала загорелась палатка с фруктами, затем пламя перешло на другие торговые ряды. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как рассказали в МЧС, спасатели эвакуировали 40 человек из соседнего здания.

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