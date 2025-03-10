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Сырский: В Курской области нет угрозы окружения украинских сил

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  • 10.03.2025, 19:28
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Сырский: В Курской области нет угрозы окружения украинских сил
Александр Сырский

Главком ВСУ принял решение усилить группировку необходимыми силами и средствами.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас нет угрозы окружения украинских подразделений в Курской области. В настоящее время военачальник работает в операционной зоне группировки войск «Курск», говорится в сообщении, опубликованном Генеральным штабом.

По словам Сырского, ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны.

«Ряд населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует – они разрушены огневым влиянием агрессора», – подчеркнул главком.

Несмотря на то, что россияне привлекли к наступательным действиям значительное количество войск, усиленных северокорейской пехотой, оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике – только в районе Плехового за четыре дня боев оккупанты потеряли фактически батальон пехоты (от 300 человек), рассказал военачальник.

Сырский добавил, что отдельные диверсионно-разведывательные и малые пехотные группы захватчиков, пытающихся проникать на территорию Украины, уничтожаются огневыми средствами украинских войск благодаря заранее созданной системе обороны.

Главком принял решение усилить украинскую группировку необходимыми силами и средствами, в частности, приборами радиоэлектронной борьбы и беспилотной составляющей.

«Сейчас угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», – подытожил он.

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