AP: В Париже военные из 30 стран мира обсудят международные силы безопасности для Украины

AP: В Париже военные из 30 стран мира обсудят международные силы безопасности для Украины7
- 10.03.2025, 19:48
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Встреча состоится 11 марта.
Военные представители более 30 стран 11 марта встретятся в Париже, чтобы обсудить создание «международных сил безопасности» для Украины после прекращения огня. Об этом
сообщает Associated Press со ссылкой на французского чиновника, знакомого с подготовкой к встрече.
По данным собеседника журналистов, целью так называемых международных сил станет сдерживание России от нового наступления после прекращения огня в Украине.
В переговорах также примут участие представители стран Азии и Океании, они присоединятся дистанционно.
Французский военный чиновник рассказал, что согласно плану, международные миротворческие войска могут быть оснащены тяжелым вооружением и будут иметь запас оружия. Кроме того, они должны быть способны к переброске на территорию Украины «за считанные часы или дни», чтобы помочь в обороне страны в случае нового российского нападения.