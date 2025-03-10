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AP: В Париже военные из 30 стран мира обсудят международные силы безопасности для Украины

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  • 10.03.2025, 19:48
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AP: В Париже военные из 30 стран мира обсудят международные силы безопасности для Украины

Встреча состоится 11 марта.

Военные представители более 30 стран 11 марта встретятся в Париже, чтобы обсудить создание «международных сил безопасности» для Украины после прекращения огня. Об этом

сообщает Associated Press со ссылкой на французского чиновника, знакомого с подготовкой к встрече.

По данным собеседника журналистов, целью так называемых международных сил станет сдерживание России от нового наступления после прекращения огня в Украине.

В переговорах также примут участие представители стран Азии и Океании, они присоединятся дистанционно.

Французский военный чиновник рассказал, что согласно плану, международные миротворческие войска могут быть оснащены тяжелым вооружением и будут иметь запас оружия. Кроме того, они должны быть способны к переброске на территорию Украины «за считанные часы или дни», чтобы помочь в обороне страны в случае нового российского нападения.

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