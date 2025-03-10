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Бойцы «Азова» атаковали оккупантов новейшим украинским дроном UAS SETH

  • 10.03.2025, 20:02
  • 1,530
Бойцы «Азова» атаковали оккупантов новейшим украинским дроном UAS SETH

Видео.

Воины из бригады «Азов» используют против оккупантов новейшие украинские дроны UAS SETH. Появилось видео одной из украинских атак такими беспилотниками.

Об этом сообщает «Азов» в Telegram.

«UAS SETH - новейшее украинское оружие 12-й бригады «Азов». Этот ударный беспилотный авиационный комплекс прост в эксплуатации, полностью автоматизирован», - сказано в сообщении бригады.

Военные отмечают, что такие дроны уже бьют по вражеским целям на Торецком направлении. В частности, они показали видео, на котором UAS SETH уничтожает вражеский грузовик.

В «Азове» уточнили, что первую партию беспилотников UAS SETH бригаде передал благотворительный фонд «Повернись живим».

«С ним операторы ударных дронов будут еще лучше охотиться на оккупантов, их вооружение и технику», - добавили военные.

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