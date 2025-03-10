Бойцы «Азова» атаковали оккупантов новейшим украинским дроном UAS SETH 10.03.2025, 20:02

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Видео.

Воины из бригады «Азов» используют против оккупантов новейшие украинские дроны UAS SETH. Появилось видео одной из украинских атак такими беспилотниками.

Об этом сообщает «Азов» в Telegram.

«UAS SETH - новейшее украинское оружие 12-й бригады «Азов». Этот ударный беспилотный авиационный комплекс прост в эксплуатации, полностью автоматизирован», - сказано в сообщении бригады.

Военные отмечают, что такие дроны уже бьют по вражеским целям на Торецком направлении. В частности, они показали видео, на котором UAS SETH уничтожает вражеский грузовик.

В «Азове» уточнили, что первую партию беспилотников UAS SETH бригаде передал благотворительный фонд «Повернись живим».

«С ним операторы ударных дронов будут еще лучше охотиться на оккупантов, их вооружение и технику», - добавили военные.

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