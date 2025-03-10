Белоруска попала в число самых красивых на конкурсе Miss Global 6 10.03.2025, 20:07

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Дарья Гончаревич

«Мисс Беларусь» покорила жюри и зрителей своими грацией и обаянием.

Дарья Гончаревич вошла в десятку самых красивых женщин на конкурсе Miss Global, который прошел в Камбодже.

Мировой форум длился на протяжении двух недель. Несколько десятков участниц из разных уголков света чуть ли не ежедневно дефилировали по подиуму, борясь за звание лучших в различных номинациях. Были и благотворительные показы, а также путешествие в Таиланд.

Были выходы в национальных костюмах, дефиле в купальниках, а также множество представлений в вечерних нарядах.

В финал попали лишь 10 девушек. Среди них оказалась и Дарья Гончаревич. Белоруска покорила жюри своими грацией и обаянием.

К сожалению, корона досталась не ей. Победительницей Miss Global стала представительница Вьетнама Нгуен Динь Нху Ван.

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