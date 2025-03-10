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Рисунок белорусского художника попал в The New York Times

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  • 10.03.2025, 20:30
  • 1,468
Рисунок белорусского художника попал в The New York Times

Его работы вы можете найти и на улицах Минска.

Иллюстрация белорусского художника Дмитрия Кашталяна попала в The New York Times. Это не первый такой опыт для него. Известен Кашталян и минскими муралами, передает «Зеркало».

«Для меня большая честь работать с таким престижным изданием. Моя жена вдвойне счастлива, потому что это ее любимое издание. Мечты сбываются!» — написал Кашталян в Instagram.

Иллюстрация, которую использовали в The New York Times. Фото: instagram.com/dkashtalyan

Изданию Chrysalismagazine он рассказал, что ему на почту написал один из арт-директоров The New York Times, который следит за творчеством художника. Для текста Кашталян сделал несколько эскизов, один из них «довели до ума».

В колонке автор The New York Times пишет, как наше восприятие птицы додо и вымирания со временем менялось. Автор отмечает, что до сравнительно недавнего времени люди с трудом понимали концепцию вымирания.

Иллюстрации Кашталяна не редкость для западных изданий и компаний. Он уже сотрудничал, например, с CROPP, Entertainment Weekly, Harper’s Magazine, Lavazza, AFAR, Technology Review.

Работы Кашталяна можно увидеть и в Минске. Там он, например, нарисовал муралы «Кот с селфи-палкой» и «Обезьяна в посудной лавке».

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