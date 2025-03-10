Lamborghini выпустила детскую коляску – цена шокирует

Lamborghini выпустила детскую коляску – цена шокирует1
- 10.03.2025, 20:46
Фотофакт.
Lamborghini представила свою первую детскую коляску, разработанную в сотрудничестве с компанией Silver Cross, известной производством товаров для детей.
Новинка называется Reef AL Arancio и выполнена в стиле знаменитых спортивных автомобилей Lamborghini, пишет «Точка».
Коляска отличается ярким дизайном и цветовой гаммой, которые напоминают о легендарных болидах бренда.
В ее отделке использованы только высококачественные ткани, а люлька изготовлена из глянцевого поликарбоната. Коляска также оснащена колесами с подвеской, что обеспечивает плавный ход.
В ней предусмотрены спортивное кресло, ремень безопасности и тормозная педаль, что делает коляску не только стильной, но и безопасной.
Выпущено всего 500 экземпляров, каждый из которых имеет уникальный номер. Цена на эту эксклюзивную модель составляет $5500 (Br17 789).