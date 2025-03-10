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Украинские мигранты пополнили бюджет Польши на $4 млрд

  • 10.03.2025, 20:52
Украинские мигранты пополнили бюджет Польши на $4 млрд

В Польше проживает два миллиона украинцев.

Мигранты из Украины в 2024 году способствовали увеличению поступлений в польский бюджет на 15,1 млрд злотых (около 4 млрд долларов). Об этом сообщает Bankier.pl со ссылкой на данные Банка экономики Польши (BGK).

По оценкам экспертов банка, украинские мигранты значительно превысили сумму полученной социальной помощи в Польше. В частности, на каждый 1 злотый, полученный украинцами по программе Семья 800 плюс, они уплатили около 5,4 злотых налогов в госбюджет.

По состоянию на 2024 год в Польше проживает более 2 миллионов украинцев, из которых около миллиона прибыли после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Как сообщалось, количество частных предпринимателей из Украины, зарегистрированных в Польше, за год – в 2023 году по отношению к 2022 году – возросло более чем на 67%. При этом каждый десятый открытый в Польше ФЛП был украинским.

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