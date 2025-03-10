Украинские мигранты пополнили бюджет Польши на $4 млрд 10.03.2025, 20:52

В Польше проживает два миллиона украинцев.

Мигранты из Украины в 2024 году способствовали увеличению поступлений в польский бюджет на 15,1 млрд злотых (около 4 млрд долларов). Об этом сообщает Bankier.pl со ссылкой на данные Банка экономики Польши (BGK).

По оценкам экспертов банка, украинские мигранты значительно превысили сумму полученной социальной помощи в Польше. В частности, на каждый 1 злотый, полученный украинцами по программе Семья 800 плюс, они уплатили около 5,4 злотых налогов в госбюджет.

По состоянию на 2024 год в Польше проживает более 2 миллионов украинцев, из которых около миллиона прибыли после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Как сообщалось, количество частных предпринимателей из Украины, зарегистрированных в Польше, за год – в 2023 году по отношению к 2022 году – возросло более чем на 67%. При этом каждый десятый открытый в Польше ФЛП был украинским.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com