Глава МИД Польши поговорил с Келлогом перед встречей Украины и США 10.03.2025, 21:14

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Радослав Сикорский

Также Радослав Сикорский обсудил ход разговора с главой МИД Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в понедельник, 10 марта, поговорил по телефону со спецпосланником президента США по вопросам России и Украины Китом Келлогом.

Об этом агентству PAP сообщил представитель польского МИД Павел Вронский.

По словам Вронского, Сикорский и Келлог согласились, что мир в Украине, на достижение которого направлены переговоры, должен быть справедливым.

Представитель МИД Польши отметил, что не может предоставить больше информации о содержании разговора Сикорского с Келлогом.

В то же время он сообщил, что сразу после этого глава польской дипломатии обсудил ход разговора с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Напомним, 11 марта в саудовском городе Джидда должны состояться переговоры между представителями Украины и США – первые после перепалки между президентами обеих стран в Белом доме.

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