Видеофакт: как Соболенко отрабатывает подачу

Видеофакт: как Соболенко отрабатывает подачу2
- 10.03.2025, 21:18
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Некоторые посочувствовали тренерам.
В эти дни в американском Индиан-Уэллсе проходит турнир категории WTA-1000. Первая ракетка мира Арина Соболенко готовится к игре третьего круга. Тем временем организаторы выложили в TikTok видео, в котором показали, как белоруска тренирует подачу, пишет «Зеркало».
«Может ли Арина подать между ног ее тренеров?» — такая надпись сопровождала видео. На нем трое членов команды Соболенко располагаются на противоположной стороне корта, широко расставив ноги, — задача теннисистки была никого из них не задеть. Она сопровождает ввод мяча привычным криком — то есть вряд ли поддается. Зрители, которые наблюдают за действиями первой ракетки, аплодируют ее успешным действиям. Судя по всему, белоруска постепенно справилась с миссией. В паре ситуаций она попала в тренеров, но по ногам.
«Боги, они смельчаки», — написал один из комментаторов под роликом.
«Она всегда была груба со своими тренерами. Надеюсь, что им хотя бы за это хорошо платят», — отметил другой пользователь.
Впрочем, это явно не первый случай, когда Соболенко отрабатывает подачу похожим образом. В декабре 2024 года Арина выложила ролик в свой Instagram: там тренеры по очереди стоят во время подачи спортсменки к ней спиной, а теннисистка так же пытается направить им мяч между ног.
«Очень доверчивая команда», — написала тогда белоруска.
Добавим, что в Индиан-Уэллсе Соболенко была сразу посеяна во второй круг. Там она с трудом победила представительницу США Маккартни Кесслер (48-я в рейтинге) — 7:6, 6:3. В следующем раунде Арина встретится с итальянкой Лючией Бронцетти (62).