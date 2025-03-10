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В Эстонии распалась трехпартийная правящая коалиция

  • 10.03.2025, 21:51
В Эстонии распалась трехпартийная правящая коалиция

Из коалиции исключили социал-демократов.

Трехпартийная правящая коалиция развалилась, поскольку Партия реформ и Eesti 200 решили остаться в правительстве вдвоем, исключив из него социал-демократов, передает ERR.

Об этом сообщил в понедельник председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс по окончании заседания коалиционного совета.

«Двумя словами обосновали конец коалиции: чтобы Партия реформ и Eesti 200 могли проводить правую политику», - сказал Ляэнеметс, выйдя из Дома Стенбока.

Второй причиной развала коалиции он назвал низкий рейтинг Партии реформ.

«Это и был их единственный план, что они должны что-то предпринять. Это был единственный план, который смог выдумать Кристен Михал. Если это решение для Эстонии, значит, будем с этим жить», - добавил Ляэнеметс, неоднократно повторив, что помимо премьер-министра Кристена Михала за планом исключить соцдемов из правительства стоит новый государственный секретарь Кейт Каземетс.

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