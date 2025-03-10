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В Северном море столкнулись нефтяной танкер и сухогруз

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  • 10.03.2025, 22:17
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В Северном море столкнулись нефтяной танкер и сухогруз

Возник крупный пожар.

У восточных берегов Великобритании в Северном море в понедельник, 10 марта, столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно, сообщают британские СМИ со ссылкой на береговую охрану. По ее данным, инцидент произошел у побережья Восточного Йоркшира к востоку от города Халл в 9.48 по местному времени (12.48 по Минску). В результате столкновения возник крупный пожар.

По данным сервиса MarineTraffic, отслеживающего движение в море, танкер — это судно Stena Immaculate, ходящее под флагом США, а грузовое судно — контейнеровоз Solong под флагом Португалии. Из данных сервиса отслеживания судов Vesselfinder следует, что 183-метровый танкер Stena Immaculate прибыл из греческого порта Айи-Теодори и стоял на якоре у побережья Англии, в то время как 140-метровый Solong двигался из шотландского порта Грейнджмут в голландский Роттердам.

В результате столкновения танкера и контейнеровоза пострадали по меньшей мере 32 человека, сообщили представители порта Гримсби-Ист, куда были доставлены члены команд с горящих судов. Береговая охрана Великобритании координирует действия по ликвидации последствий столкновения. На место происшествия были направлены несколько спасательных лодок и вертолет, а также самолет и находящиеся поблизости суда, оснащенные противопожарным оборудованием.

По информации телеканала Sky News, американский танкер мог использоваться для военных поставок, в том числе для перевозки легковоспламеняющегося авиационного топлива. Разлив топлива может иметь серьезные экологические последствия, отмечают эксперты.

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