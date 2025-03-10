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Над Минском будут кружить вертолеты

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  • 10.03.2025, 23:02
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Над Минском будут кружить вертолеты

А в Бресте зазвучат сирены.

В вечернее и ночное время над столицей будут летать самолеты МЧС. Они будут выполнять заказ «Минских тепловых сетей».

Речь об аэросъемке теплосетей города. Обычно это происходит перед завершением отопительного сезона – так и будет и сейчас.

Аэросъемка нужна для выявления тепловых аномалий в местах подземного прохождения теплотрасс. Это позволяет определить места повреждения трубопроводов и их тепловой изоляции, возможных затоплений тепловых камер и каналов, а также других неисправностей тепловой сети.

Самолеты будут летать на высоте 500–600 м.

Аэросъемку будут вести в вечернее и ночное время суток. Это сделано не только для удобства населения. Дело в том, что большое число трубопроводов проходит через оживленные городские автомагистрали, а во время интенсивного движения транспорта сложно выявить их тепловые аномалии.

Пока точные даты облета неизвестны. График будет составляться на основании прогнозируемых метеоусловий.

А в Брестской области будут звучать сирены.

Техническая проверка системы оповещения населения запланирована на 11 марта с 12:00 до 13:00.

В МЧС предупредили, что от населения в этом случае никаких действий не требуется.

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