Над Минском будут кружить вертолеты

Над Минском будут кружить вертолеты1
- 10.03.2025, 23:02
- 1,100
А в Бресте зазвучат сирены.
В вечернее и ночное время над столицей будут летать самолеты МЧС. Они будут выполнять заказ «Минских тепловых сетей».
Речь об аэросъемке теплосетей города. Обычно это происходит перед завершением отопительного сезона – так и будет и сейчас.
Аэросъемка нужна для выявления тепловых аномалий в местах подземного прохождения теплотрасс. Это позволяет определить места повреждения трубопроводов и их тепловой изоляции, возможных затоплений тепловых камер и каналов, а также других неисправностей тепловой сети.
Самолеты будут летать на высоте 500–600 м.
Аэросъемку будут вести в вечернее и ночное время суток. Это сделано не только для удобства населения. Дело в том, что большое число трубопроводов проходит через оживленные городские автомагистрали, а во время интенсивного движения транспорта сложно выявить их тепловые аномалии.
Пока точные даты облета неизвестны. График будет составляться на основании прогнозируемых метеоусловий.
А в Брестской области будут звучать сирены.
Техническая проверка системы оповещения населения запланирована на 11 марта с 12:00 до 13:00.
В МЧС предупредили, что от населения в этом случае никаких действий не требуется.