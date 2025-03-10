Стармер давит на Трампа, чтобы тот отменил блокировку обмена разведданными с Украиной 3 10.03.2025, 23:14

Кир Стармер

Надежды он возлагает на завтрашнюю встречу.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поднял вопрос о приостановлении Вашингтоном обмена разведданными и военной помощи Киеву во время разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник.

В Офисе Стармера сообщили, что британский лидер выразил надежду на изменение курса Соединенных штатов после проведения американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе.

Это произошло тогда, когда Даунинг-стрит №10 объявил, что Стармер проведет новую встречу стран, рассматривающих возможность подкрепления мирного соглашения в рамках «коалиции добровольных» в субботу.

«Премьер-министр выразил надежду, что переговоры принесут положительный результат, что позволит США возобновить помощь и обмен разведданными», - отметил представитель Даунинг-стрит.

В прошлом месяце Трамп и Стармер провели теплую встречу в Овальном кабинете. Через несколько дней президент США публично подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, с которым у него возник спор во время визита украинского лидера в Белый дом.

Трамп прекратил военную помощь Украине и заблокировал обмен разведданными с целью давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он сотрудничал с Трампом в проведении мирных переговоров с Россией.

Премьер-министр Великобритании пытается объединить страны Европы и мира в «коалицию желающих», которая будет способна обеспечить соблюдение условий потенциального соглашения о прекращении огня.

Вместе с тем, он продолжает настаивать на гарантиях безопасности от США, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России.

В ближайшую субботу Стармер созовет вторую виртуальную встречу стран коалиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com