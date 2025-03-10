Стармер давит на Трампа, чтобы тот отменил блокировку обмена разведданными с Украиной

Стармер давит на Трампа, чтобы тот отменил блокировку обмена разведданными с Украиной3
- 10.03.2025, 23:14
Надежды он возлагает на завтрашнюю встречу.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поднял вопрос о приостановлении Вашингтоном обмена разведданными и военной помощи Киеву во время разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник.
В Офисе Стармера сообщили, что британский лидер выразил надежду на изменение курса Соединенных штатов после проведения американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе.
Это произошло тогда, когда Даунинг-стрит №10 объявил, что Стармер проведет новую встречу стран, рассматривающих возможность подкрепления мирного соглашения в рамках «коалиции добровольных» в субботу.
«Премьер-министр выразил надежду, что переговоры принесут положительный результат, что позволит США возобновить помощь и обмен разведданными», - отметил представитель Даунинг-стрит.
В прошлом месяце Трамп и Стармер провели теплую встречу в Овальном кабинете. Через несколько дней президент США публично подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, с которым у него возник спор во время визита украинского лидера в Белый дом.
Трамп прекратил военную помощь Украине и заблокировал обмен разведданными с целью давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он сотрудничал с Трампом в проведении мирных переговоров с Россией.
Премьер-министр Великобритании пытается объединить страны Европы и мира в «коалицию желающих», которая будет способна обеспечить соблюдение условий потенциального соглашения о прекращении огня.
Вместе с тем, он продолжает настаивать на гарантиях безопасности от США, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России.
В ближайшую субботу Стармер созовет вторую виртуальную встречу стран коалиции.