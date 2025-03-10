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Стармер давит на Трампа, чтобы тот отменил блокировку обмена разведданными с Украиной

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  • 10.03.2025, 23:14
Стармер давит на Трампа, чтобы тот отменил блокировку обмена разведданными с Украиной
Кир Стармер

Надежды он возлагает на завтрашнюю встречу.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поднял вопрос о приостановлении Вашингтоном обмена разведданными и военной помощи Киеву во время разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник.

В Офисе Стармера сообщили, что британский лидер выразил надежду на изменение курса Соединенных штатов после проведения американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе.

Это произошло тогда, когда Даунинг-стрит №10 объявил, что Стармер проведет новую встречу стран, рассматривающих возможность подкрепления мирного соглашения в рамках «коалиции добровольных» в субботу.

«Премьер-министр выразил надежду, что переговоры принесут положительный результат, что позволит США возобновить помощь и обмен разведданными», - отметил представитель Даунинг-стрит.

В прошлом месяце Трамп и Стармер провели теплую встречу в Овальном кабинете. Через несколько дней президент США публично подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, с которым у него возник спор во время визита украинского лидера в Белый дом.

Трамп прекратил военную помощь Украине и заблокировал обмен разведданными с целью давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он сотрудничал с Трампом в проведении мирных переговоров с Россией.

Премьер-министр Великобритании пытается объединить страны Европы и мира в «коалицию желающих», которая будет способна обеспечить соблюдение условий потенциального соглашения о прекращении огня.

Вместе с тем, он продолжает настаивать на гарантиях безопасности от США, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России.

В ближайшую субботу Стармер созовет вторую виртуальную встречу стран коалиции.

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