Ученые создали суперкожу, которая самостоятельно заживляет порезы за 4 часа 10.03.2025, 23:25

Новый материал способен залечивать 90% повреждений.

Группа ученых из Университета Аалто и Университета Байройта достигла прорыва в материаловедении, разработав гибкий и прочный гидрогель, обладающий феноменальной способностью к самовосстановлению, передает New Voice.

Новый материал способен залечивать 90% повреждений за четыре часа и полностью восстанавливаться в течение суток, открывая перспективы для медицины, робототехники и создания искусственной кожи.

Уникальная структура гидрогеля стала возможной благодаря использованию ультратонких глиняных нанолистов. Эти элементы формируют плотную запутанную сеть полимеров, которая придает материалу прочность и повышает его способность к самозаживлению. Исследователи добились этого, смешав порошок мономеров с водой, содержащей нанолисты, а затем активировав процесс с помощью ультрафиолетового излучения. Это позволило молекулам соединяться в эластичную, но устойчивую гелевую структуру.

Процесс заживления происходит благодаря динамическому поведению полимерных слоев, которые переплетаются подобно нитям шерсти, восстанавливая целостность материала. Толщина гидрогеля составляет всего один миллиметр, но при этом он содержит около 10 000 нанослоев, что делает его одновременно прочным и гибким, как человеческая кожа.

Перспективы применения этой технологии выходят далеко за рамки медицины. Самовосстанавливающиеся синтетические ткани, роботы с защитным покрытием, а также медицинские материалы, способные самостоятельно устранять повреждения, могут стать реальностью. Возможность создавать искусственную кожу с такими характеристиками может значительно улучшить качество жизни пациентов, нуждающихся в трансплантации кожных покровов или защите от травм.

Исследователи считают, что этот механизм способен изменить подход к проектированию новых материалов. Дальнейшее развитие технологии может привести к созданию синтетических поверхностей с уникальными свойствами, повышающими их долговечность и устойчивость к повреждениям. Исследование опубликовано в журнале Nature Materials и уже привлекло внимание специалистов в области биотехнологий и материаловедения.

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