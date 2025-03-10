Макрон: РФ постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове 2 10.03.2025, 23:28

Фото со страницы Майи Санду в «Фейсбуке»

Президент Франции выразил поддержку президенту Молдовы Майе Санду.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку президенту Молдовы Майе Санду, чья страна подвергается гибридному влиянию со стороны России. Его слова на совместной пресс-конференции в Париже 10 марта приводит BFMTV.

Во время беседы с журналистами Макрон осудил все более раскрепощенные попытки России дестабилизировать Молдову и ее демократические институты.

«Мы решили и дальше укреплять наше сотрудничество, чтобы повысить устойчивость Молдовы к внешнему вмешательству», – сказал президент Франции по случаю подписания двустороннего соглашения в этой сфере.

Reuters добавляет, что Макрон упомянул о постоянном нарушении РФ воздушного пространства Молдовы.

«Молдова, воздушное пространство которой регулярно нарушают российские беспилотники и ракеты, также вынуждена противостоять все более свободным попыткам России дестабилизировать ситуацию, нацеливаясь, в частности, на демократические институты вашей страны» , – сказал глава Франции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com