Макрон: РФ постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове

Макрон: РФ постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове2
- 10.03.2025, 23:28
Президент Франции выразил поддержку президенту Молдовы Майе Санду.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку президенту Молдовы Майе Санду, чья страна подвергается гибридному влиянию со стороны России. Его слова на совместной пресс-конференции в Париже 10 марта приводит BFMTV.
Во время беседы с журналистами Макрон осудил все более раскрепощенные попытки России дестабилизировать Молдову и ее демократические институты.
«Мы решили и дальше укреплять наше сотрудничество, чтобы повысить устойчивость Молдовы к внешнему вмешательству», – сказал президент Франции по случаю подписания двустороннего соглашения в этой сфере.
Reuters добавляет, что Макрон упомянул о постоянном нарушении РФ воздушного пространства Молдовы.
«Молдова, воздушное пространство которой регулярно нарушают российские беспилотники и ракеты, также вынуждена противостоять все более свободным попыткам России дестабилизировать ситуацию, нацеливаясь, в частности, на демократические институты вашей страны» , – сказал глава Франции.