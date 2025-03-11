Рубио: Я могу вас заверить, что мы не будем предоставлять военную помощь россиянам 11.03.2025, 1:46

Марко Рубио

Госсекретарь США также заявил, что он и украинские власти обсудят возобновление военной помощи Киеву.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не будут предоставлять военную помощь России. Об этом сообщает The New York Times 10 марта.

«Я могу вас заверить, что мы не будем предоставлять военную помощь россиянам», – сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что он и украинские официальные лица скорее всего обсудят возобновление военной помощи во время встреч 11 марта.

Рубио подчеркнул, что позиция США по этому вопросу может измениться, если он будет верить, что Украина серьезно привержена миру. В то же время политик добавил, что Украине придется уступить России захваченные с 2014 года территории в рамках любого мирного соглашения.

«Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, – это четкое ощущение того, что Украина готова пойти на тяжелые вещи, как и россияне должны пойти на тяжелые вещи, чтобы прекратить этот конфликт или хотя бы приостановить его в той или иной форме», – сказал Рубио.

В ходе общения с журналистами Рубио заявил, что уступки должны быть с обеих сторон.

«Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации нет. Россияне не могут завоевать всю Украину, и, очевидно, Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», – заявил госсекретарь.

Он добавил, что в предстоящих переговорах с Москвой крайне важно определить, что Россия готова уступить.

«Мы не знаем, насколько велики их разногласия на самом деле», – сказал он.

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