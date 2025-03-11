Рубио поблагодарил принца Саудовской Аравии за организацию переговоров с Украиной 2 11.03.2025, 8:23

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Марко Рубио

Фото: Reuters

Встреча длилась более двух часов перед важными переговорами между США и Украиной.

Госсекретарь США Марко Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию и встретился с принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саулом. Он поблагодарил его за приглашение Штатов и организацию переговоров с целью закончить войну в Украине.

Об этом сообщает CNN и сайт Госдепартамента США.

«Госсекретарь поблагодарил наследного принца за то, что он снова принял Соединенные Штаты на переговорах, чтобы помочь разрешить войну на Украине и обеспечить прочный мир», - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили Йемен и угрозы судоходству со стороны террористов-хуситов, которые угрожают «мировой торговле, американским интересам, гражданам и инфраструктуре Саудовской Аравии».

Также Рубио рассказал о Сирии и путях содействия «стабильному правительству, свободному от терроризма».

«Они обсудили восстановление в Газе. Госсекретарь поблагодарил наследного принца за прием арабских стран и подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов тому, что любое решение ситуации в Газе не должно включать никакой роли для ХАМАС», - добавили в Госдепе.

CNN уточняет, что встреча Рубио и Мухамеда бин Салмана длилась более двух часов перед важными переговорами между США и Украиной, которые состоятся уже сегодня, во вторник.

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