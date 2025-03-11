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«Лукашенко начал бояться Головченко»

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  • 11.03.2025, 8:46
  • 8,130
«Лукашенко начал бояться Головченко»
Роман Головченко

Почему диктатор сменил премьер-министра.

Правительство Беларуси сложило полномочия 3 февраля, но Лукашенко чиновников не отпустил. Лишь через месяц, 3 марта, он частично озвучил новый состав, не указывая премьер-министра.

Интрига заключалась в том, останется ли Роман Головченко в этой должности. И вот спустя неделю стало известно, что не останется, а уйдет в Нацбанк. Новым премьером стал глава Минской области Александр Турчин, который был вице-премьером во времена правительства Сергея Румаса.

«Зеркало» спросило о значении этих перестановок.

Политический аналитик Александр Фридман отмечает, что смена премьер-министра может говорить о росте аппаратного веса Романа Головченко. Проще говоря, его авторитет среди чиновников мог увеличиться настолько, что Лукашенко начал опасаться этого.

— Вероятно, беспокоило, что Головченко — человек разумный и с амбициями. Конечно, он пытается это скрывать, но то, что это присутствует, весьма очевидно, — уверен Фридман.

Поэтому назначение на должность премьера Александра Турчина эксперт называет «выбором против Головченко».

— С точки зрения Лукашенко, тот успешный премьер — экономические показатели были весьма неплохие с учетом санкций, экономического давления со стороны Запада и войны, — считает аналитик. — При Головченко Беларусь встроилась в российскую военную экономику, а в 2020 году он лично сдал Лукашенко тест на прочность.

Может ли назначение бывшего члена «правительства реформаторов» Сергея Румаса быть предвестником будущих реформ в Беларуси?

Александр Фридман уверен, что рассчитывать на это не стоит.

— Турчин уже заявил, что никаких коренных изменений не будет, — напоминает он. — Но грядут новые вызовы: непонятно, каким будет внешнеполитический курс, что Россия сделает со своей военной экономикой. У Головченко была четкая и понятная магистральная линия. А Турчин подтвердил гибкость. Если надо, он продолжит строить военную экономику. Ситуация изменится — попытается ее разгрузить и пойти в рыночном направлении.

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