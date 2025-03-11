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Самолет Стамбул — Москва подал сигнал бедствия на границе Беларуси и Литвы

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  • 11.03.2025, 8:50
  • 12,806
Самолет Стамбул — Москва подал сигнал бедствия на границе Беларуси и Литвы

Воздушное совершило экстренную посадку в Вильнюсе.

Летевший из Турции в Россию пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Литве, пишет телеграм-канал «Говорит Москва».

Рейс Стамбул — Москва турецкой авиакомпании подал сигнал бедствия на границе Беларуси и Литвы.

Позже воздушное судно принял Вильнюс, сообщили в экстренных службах. Там уточнили, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что командир лайнера Airbus A330 турецкой авиакомпании, достигнув Смоленска, запросил смену курса и направился в сторону белорусско-литовской границы. Затем борт начал вырабатывать топливо и подал сигнал бедствия.

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