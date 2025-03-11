Самолет Стамбул — Москва подал сигнал бедствия на границе Беларуси и Литвы

Самолет Стамбул — Москва подал сигнал бедствия на границе Беларуси и Литвы12
- 11.03.2025, 8:50
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Воздушное совершило экстренную посадку в Вильнюсе.
Летевший из Турции в Россию пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Литве, пишет телеграм-канал «Говорит Москва».
Рейс Стамбул — Москва турецкой авиакомпании подал сигнал бедствия на границе Беларуси и Литвы.
Позже воздушное судно принял Вильнюс, сообщили в экстренных службах. Там уточнили, что никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что командир лайнера Airbus A330 турецкой авиакомпании, достигнув Смоленска, запросил смену курса и направился в сторону белорусско-литовской границы. Затем борт начал вырабатывать топливо и подал сигнал бедствия.