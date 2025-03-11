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«Надо срочно брать кредит в белорусских рублях»

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  • 11.03.2025, 8:52
  • 5,174
«Надо срочно брать кредит в белорусских рублях»

Очень короткий вывод в связи с новым назначением Головченко

Человек, чьи прогнозы уже не раз сбывались (хотя и не всегда), так прокомментировал «Салідарнасці» смену руководителя Национального банка.

«Как я понял, перед Головченко поставили задачу – дать «угля» нашей промышленности в условиях торможения российской экономики».

Следовательно, можно ждать достаточно массовой выдачи кредитов госпредприятиям, причем на льготных условиях.

«Это победа «промышленников» в долгом споре».

Которая означает, что печатный станок заработает на повышенных оборотах. А эмиссия, в свою очередь, приведет через непродолжительное время к девальвации национальной валюты.

«Для себя я подумал, что надо брать кредит в белорусских рублях».

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