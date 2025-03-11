«Надо срочно брать кредит в белорусских рублях»3
- 11.03.2025, 8:52
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Очень короткий вывод в связи с новым назначением Головченко
Человек, чьи прогнозы уже не раз сбывались (хотя и не всегда), так прокомментировал «Салідарнасці» смену руководителя Национального банка.
«Как я понял, перед Головченко поставили задачу – дать «угля» нашей промышленности в условиях торможения российской экономики».
Следовательно, можно ждать достаточно массовой выдачи кредитов госпредприятиям, причем на льготных условиях.
«Это победа «промышленников» в долгом споре».
Которая означает, что печатный станок заработает на повышенных оборотах. А эмиссия, в свою очередь, приведет через непродолжительное время к девальвации национальной валюты.
«Для себя я подумал, что надо брать кредит в белорусских рублях».