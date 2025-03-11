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В Маниле по ордеру МУС арестовали экс-президента Филиппин Родриго Дутерте

  • 11.03.2025, 8:59
  • 2,038
В Маниле по ордеру МУС арестовали экс-президента Филиппин Родриго Дутерте
Родриго Дутерте

Сразу после приземления в аэропорту.

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте арестован после приземления в международном аэропорту Манилы полицией, действующей по ордеру Международного уголовного суда, пишет Би-би-си.

«Рано утром Интерпол Манилы получил официальную копию ордера на арест от МУС, — говорится в заявлении канцелярии президента, которое цитирует AFP. — На данный момент он [Дутерте] находится под стражей».

Суд расследует дело о предполагаемых преступлениях в связи с операциями по борьбе с наркоторговлей, которыми руководил Дутерте в бытность главой государства.

Он неоднократно призывал к физической расправе над наркоторговцами и утверждал, что сам убил троих наркодельцов. В объявленной им войне с наркотиками в стране, в том числе в результате внесудебных расправ, могли погибнуть тысячи людей.

Как пишет AFP со ссылкой на МУС, 79-летний экс-президент подозревается в преступлениях против человечности из-за репрессий, в ходе которых, по оценкам правозащитников, погибли десятки тысяч людей, в том числе те, чья связь с наркотиками не была доказана.

Бывший президент прилетел в Манилу рейсом Cathay Pacific из Гонконга, где находился с коротким визитом. Ранее Дутерте говорил, что готов предстать перед судом.

Бывшие адвокаты Дутерте назвали арест незаконным, сообщает Reuters.

Филиппины вышли из МУС в 2019 году по указанию Дутерте, но суд заявил, что обладает юрисдикцией над преступлениями, совершенными до этого, в том числе убийствами в городе Давао на юге страны, где Дутерте занимал пост мэра.

Официальное расследование началось в сентябре 2021 года, но затем было приостановлено, после того как филиппинские власти заявили, что пересматривают сотни дел об операциях по борьбе с наркотиками.

Рассмотрение дела возобновилось в июле 2023 года после того, как коллегия из пяти судей отклонила возражения властей Филиппин об отсутствии у суда юрисдикции.

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