Украинская делегация прибыла в Джидду для переговоров с США 11.03.2025, 9:07

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Глава делегации назвал основные темы и вопросы.

Украинская делегация прибыла в Джидду (Саудовская Аравия), где сегодня, 11 марта, состоятся переговоры с представителями США.

Об этом заявил глава украинской делегации, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами», - отметил Ермак.

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