Путинист Петросян дребезжащим голосом сказал, что слухи о его смерти «преувеличены»6
- 11.03.2025, 9:12
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Артист впервые вышел на связь после госпитализации.
Юморист-путинист Евгений Петросян 8 марта с желудочно-кишечным кровотечением был госпитализирован в одну из столичных клиник РФ.
79-летнего артиста положили в реанимацию в шоковом состоянии, и якобы даже готовили к операции. Татьяна Брухунова, жена юмориста, госпитализацию подтвердила, однако в детали не вдавалась, пишет «Главред».
10 марта на связь вышел сам Петросян. В своем блоге в Instagram он опубликовал ролик из личного автомобиля. «Здравствуйте, дорогие друзья! Слухи о моей смерти явно преувеличены», - дребезжащим голосом рассказал он, но причины госпитализации и свое нынешнее состояние комментировать не стал.
Артист лишь отметил, что спешит на собственное выступление.