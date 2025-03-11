КГК пожаловался Лукашенко на свежий хлеб в белорусских магазинах 5 11.03.2025, 9:17

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Документ имеет гриф «Для служебного пользования».

Комитет государственного контроля (КГК) пожаловался Александру Лукашенко на крупные торговые сети, которые организуют собственное производство хлеба и хлебобулочных изделий и оказывают на розничном рынке все более серьезную конкуренцию государственным хлебозаводам. Это следует из письма председателя КГК Василия Герасимова, направленного Лукашенко 20 января 2025 года. Документ имеет гриф «Для служебного пользования», его копию опубликовал «Позірк».

Герасимов обращает внимание в письме, что в 2024 году «продолжалось уменьшение объемов выпуска хлебопродукции государственными хлебозаводами, связанное с повышением уровня конкуренции в хлебопекарной отрасли за счет расширения сети частных производителей, в том числе крупных сетевых торговых организаций».

Ссылаясь на данные Белстата, глава КГК сообщает, что в прошлом году в стране «произведено 233,4 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 4,5% меньше уровня 2023 года». «При этом, по оперативной информации, в 2024 году 30% хлебобулочных изделий произведено непосредственно объектами торговли», — подчеркивается в документе.

«Несмотря на направленные в начале прошлого года предложения комитета по созданию равных условий для производителей хлеба и хлебобулочных изделий и торговых сетей, правительством действенные меры по изменению ситуации не приняты», — заявляет Герасимов.

По его словам, правительству и «заинтересованным госорганам» необходимо «с учетом практики стран ЕАЭС» «актуализировать требования и установить нормы по обязательному декларированию соответствия хлеба и хлебобулочных изделий при их розничной реализации». Такому декларированию должна подлежать продукция, изготовленная «как хлебозаводами, так и объектами торговли».

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