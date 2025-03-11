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Из Беларуси в Литву по Вилии приплыл крест

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  • 11.03.2025, 9:27
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Из Беларуси в Литву по Вилии приплыл крест
Фото: vsat.lrv.lt

Его вытянули крюком.

Литовские пограничники выловили в реке крест, отправленный в плавание контрабандистами с белорусской стороны, сообщает Служба охраны госграницы Литвы. Крест с четырьмя грузами на концах плыл по Вилии.

Вечером 9 марта литовские пограничники заметили «подозрительный крестообразный объект, который несло течение реки Нерис». Его вытянули крюком. На концах «креста» были упаковки с сигаретами.

Граница Литвы и Беларуси проходит по реке Вилии (по-литовски Нерис) на протяжении шести километров.

Всего по реке на «кресте» плыли 960 пачек Minsk Capital QS с белорусскими акцизами. Литовцы оценили груз в более чем 4,3 тысячи евро.

К «кресту» были прикреплены GPS-трекер с предоплаченной сим-картой и беспроводной дверной звонок.

Фото: vsat.lrv.lt
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