Над Торецком работает новый украинский беспилотник Seth 11.03.2025, 9:30

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Эта «птичка» устойчива к российским РЭБам.

После восьми месяцев ожесточенных городских боев, сопровождавшихся разрушением многоэтажек, в начале февраля российские войска объявили о полном контроле над Торецком. Впрочем, ситуация изменилась. Украинские войска применили на этом направлении новый беспилотник, пишет Forbes.

Через месяц ситуация изменилась - российские войска вынуждены были отступить. Украинские силы, в частности 12-я бригада «Азов» и другие военные формирования выбили 2-ю общевойсковую армию России из большей части Торецка. Этот шахтерский город до войны имел около 30 000 жителей.

Согласно данным Украинского центра оборонных стратегий, украинские войска наступают на улице Дружбы в центре города, а также на улице Строителей, расположенной южнее.

Изменение ситуации в Торецке объясняется двумя главными факторами: истощением российских войск и преимуществом украинских беспилотников. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 500 000 военных и 15 000 единиц техники. Это существенно повлияло на боеспособность ее армии. «Есть все признаки истощения России», - отметил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Украинские силы также понесли значительные потери - около 300 000 военных. Однако на большинстве участков фронта, простирающегося через юг и восток Украины до Курской области в России, они имеют стратегическое преимущество благодаря беспилотникам.

За несколькими исключениями, украинские дроны превосходят российские по качеству и устойчивости к радиоэлектронной борьбе. В частности, в Торецке 12-я бригада «Азов» начала применять новейший беспилотник Seth. Он патрулирует воздушное пространство над полем боя, распознавая характерные силуэты вражеской техники. Благодаря винтовому приводу Seth может автономно поворачиваться и наносить удар боеголовкой весом примерно 4,5 кг.

Этот дрон, скорее всего, имеет функцию передачи видео операторам, но его главная особенность - автономность. Он использует многоканальный GPS-приемник, устойчивый к помехам, что значительно усложняет его уничтожение.

Столкнувшись с угрозой украинских дронов, российские войска в Торецке начали передвигаться на мотоциклах, стараясь избегать использования более медленных танков.

Подобная ситуация наблюдается и в Покровске, где сочетание непрерывных атак украинских беспилотников и истощения заставляет россиян отступать. Однако война имеет двусторонний эффект: в Курской области сами украинские войска сталкиваются с недостатком снабжения, подвергаются атакам высокотехнологичных беспилотников и вынуждены отходить.

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