Ученые нашли генетическую колыбель человечества 2 11.03.2025, 9:36

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Оттуда происходит половина планеты.

Половина населения планеты сегодня может проследить свою родословную до группы древних скотоводов, которые жили на территории современной Украины 5000 лет назад. Недавние исследования ДНК под руководством генетика Дэвида Райха из Гарвардской медицинской школы обнаружили огромное генетическое влияние ямной культуры, пишет The Kyiv Independent.

Примерно 4 миллиарда людей являются прямыми потомками ямной культуры, общества, которое когда-то процветало в степях современной Украины, а затем распространилось по всей Европе и Азии. Исследователи определили село Михайловка, расположенное в оккупированной Россией части Херсонской области, как вероятную генетическую колыбель индоевропейских популяций, которые мигрировали последовательными волнами через эти регионы.

Это конное общество, названное ямным по погребальным ямам под их курганами, считается общим предком многих древних цивилизаций, в частности римлян, кельтов, персов и македонцев.

В последнем генетическом исследовании было проанализировано 450 доисторических останков из 100 мест по всей Европе, а также 1000 ранее исследованных образцов древней ДНК. Полученные данные подтверждают предыдущие теории, связывающие распространение представителей ямной культуры с археологическими и лингвистическими доказательствами.

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