закрыть
11 марта 2025, вторник, 10:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Нужны зубы»: азовцы взяли в плен оккупанта из Чувашии

3
  • 11.03.2025, 9:40
  • 3,138
«Нужны зубы»: азовцы взяли в плен оккупанта из Чувашии

Он пожаловался на российских командиров.

В плен украинского «Азова» попал российский захватчик из Чувашии, который пошел на войну против Украины ради денег.

На опубликованном в Telegram-канале «Николаевский Ванек» допросе Сергей Краснов рассказывает, что хотел заработать и «поставить себе зубы». По словам захватчика, ему обещали службу сварщика в ремонтном батальоне, однако потом сделали штурмовиком.

Во время боя украинские защитники с помощью дронов загнали шестерых оккупантов в подвал. Выжил только Краснов, он единственный и сдался в плен. Оккупант клянет российских командиров за то, что они отправляют в бой «больных людей»:

«Как командиров оценивать? Глухих в бой бросают. Автомат тебе [дают] и иди. Что делать? Куда идти? Засунули тебя, иди как мясо».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников