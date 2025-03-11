«Нужны зубы»: азовцы взяли в плен оккупанта из Чувашии 3 11.03.2025, 9:40

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Он пожаловался на российских командиров.

В плен украинского «Азова» попал российский захватчик из Чувашии, который пошел на войну против Украины ради денег.

На опубликованном в Telegram-канале «Николаевский Ванек» допросе Сергей Краснов рассказывает, что хотел заработать и «поставить себе зубы». По словам захватчика, ему обещали службу сварщика в ремонтном батальоне, однако потом сделали штурмовиком.

Во время боя украинские защитники с помощью дронов загнали шестерых оккупантов в подвал. Выжил только Краснов, он единственный и сдался в плен. Оккупант клянет российских командиров за то, что они отправляют в бой «больных людей»:

«Как командиров оценивать? Глухих в бой бросают. Автомат тебе [дают] и иди. Что делать? Куда идти? Засунули тебя, иди как мясо».

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