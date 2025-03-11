Фондовый рынок США стремительно падает из-за действий Трампа 2 11.03.2025, 9:42

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Свое состояние теряют и миллиардеры из его окружения.

Американский фондовый рынок продолжает падать на фоне политики президента США Дональда Трампа по пошлинам. Из-за действий главы Белого дома возникают опасения, что экономика США замедлится.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что индекс Nasdaq 100, состоящий из высокотехнологичных компаний, упал на 3,8%, впервые с 2022 года. Индекс S&P 500 упал на 2,6%. Индекс находится на пути к закрытию ниже 200-дневной скользящей средней впервые с ноября 2023 года, прервав серию из 336 сессий выше своей долгосрочной линии поддержки. Его падение на 5% от максимума всего за девять сессий стало самым быстрым падением такого масштаба с февраля 2020 года – тогда причиной была пандемия.

Хотя Трамп предупредил, что американцы могут почувствовать «небольшое беспокойство» от торговых войн с Канадой, Мексикой и Китаем, он не сказал, когда в США увидят выгоду от его политики. Кроме того, он отказался исключить возможность рецессии.

Неспокойно и на Уолл-стрит. Стратеги и экономисты повышают свои прогнозы относительно экономического спада в США. И это настраивает американский фондовый рынок на то, что может стать длительным периодом турбулентности.

Крупнейшие технологические компании в S&P 500 упали на 4,6%. Акции Tesla Inc. упали на 13%, что стало худшим днем с 2020 года. Акции убыточных технологических компаний находились в свободном падении, тогда как корзина наиболее «коротких» акций Goldman Sacsh Group Inc. упала на 4,7%.

Инвесторы сталкиваются с геополитическими рисками, растущей волатильностью и повышенной инфляцией, что подчеркивает ожидания, что Федеральный резерв готов сохранить процентные ставки выше, чем считалось несколько месяцев назад.

По словам стратега Deutsche Bank Парага Татте, полное падение до нижней границы своего исторического диапазона, как это произошло во время торговой войны в 2018-2019 годах, может потянуть индекс S&P 500 еще ниже – примерно на 8% до 5300 пунктов. Сейчас индекс торгуется на отметке 5 650.

Примечательно, что свое состояние стремительно теряют миллиардеры, присутствовавшие во время принесения присяги Трампом. К примеру, за первые 50 дней президентства Трампа состояние Илона Маска сократилось на 148 миллиардов долларов. Повлияло на это и падение продаж Tesla после скандального жеста миллиардера.

Джефф Безос потерял 29 млрд долларов, Марк Цукерберг – 5 млрд долларов, Сергей Брин – 22 млрд долларов.

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