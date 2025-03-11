The Telegraph: Трамп запустил сценарий Келлога по Украине 11.03.2025, 10:01

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Раскрыты пять главных пунктов плана, написанного в апреле 2021 года.

Решения президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в отношении Украины продиктованы реализацией плана спецпредставителя Белого дома по Киеву и Москве Кита Келлога. Документ был представлен три года назад, и, похоже, именно по его пунктам идет сейчас Трамп.

«Тактика Трампа по подчинению Украины и принуждению ее к мирным переговорам следует тщательному плану, написанному и опубликованному прошлым летом спецпосланником Китом Келлоггом, который указывал, что сокращение военной помощи Украине может быть использовано для принуждения Киева к переговорам», - пишет The Telegraph.

Журналисты разобрали несколько пунктов плана и привели их в свое материале.

Время остановить убийства

О чем говорится в плане

Речь идет о том, что Штаты планируют добиться прекращения огня путем переговоров. Военная помощь и укрепление обороны Украины будет продолжаться, но взамен Киев должен принять участие в мирном процессе с Москвой.

Что в реальности

Как отметили журналисты, все происходит так, как говорил Келлог. Трамп начал мирные переговоры с Путиным, а затем призвал к диалогу Зеленского.

Военная помощь продолжалась, пока Украина и Штаты готовились подписать сделку по редкоземельным металлам. Но после ссоры в Овальном кабинете Трамп обвинил Зеленского в том, что украинский гарант не готов завершать войну. После этого Вашингтон прекратил военную помощь Киеву и обмен разведывательными данными.

Никакого вступления в НАТО

О чем говорится в плане

В плане говорилось, что для того, чтобы вынудить Путина принять участие в переговорах, президент Байден и лидеры НАТО должны отложить вступление Украины в Альянс на длительный период в обмен на серьезное мирное соглашение с гарантиями безопасности.

Что на самом деле

Во время встречи НАТО в Брюсселе министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Штаты не видят Киева в Альянсе.

«Соединенные Штаты не верят, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров», - добавил глава Пентагона.

Суверенитет Украины

О чем говорится в плане

Согласно документу, Украину не заставят отказываться от своих территорий. Но Киев должен согласиться с возвращением территорий только дипломатией, а прорывов не произойдет до того, как Путин покинет президентский пост.

Что в реальности

Ситуация соответствует словам Келлога. Американские чиновники один за другим говорят, что Украина должна уступить Москве территории в обмен на мир.

Санкции против России

О чем говорится в плане

США и союзники обязуются полностью снять санкции с России и нормализовать отношения с Москвой лишь после того, как Кремль подпишет мирное соглашение, с которым согласится Киев.

Что на самом деле

Журналисты пишут, что Штаты готовят план снятия санкций против России сразу после того, как будут прекращены боевые действия. Согласно информации Reuters, Вашингтон уже рассматривает вариант, как это сделать в быстром темпе.

Долгосрочная архитектура безопасности

О чем говорится в плане

Штаты могли бы запустить сделку, которая соответствует интересам как Украины, так и самих США. Должна быть установлена долгосрочная архитектура безопасности, обеспечивающая оборону украинского государства.

Что на самом деле

Как полагают многие, данный раздел – обещание вооружить Украину «до зубов», если Москва не сможет договориться с Киевом и Вашингтоном, либо же не выполнить условия сделки. Также в разделе есть перечень гарантий безопасности, которые США еще не предлагали Украине.

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