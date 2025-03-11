Можно ли в Беларуси выкупить парковочное место во дворе многоэтажки, чтобы больше никто его не занял?
- 11.03.2025, 10:21
Юрист ответил на вопрос.
Житель минской многоэтажки пожаловался, что возвращается с работы поздно вечером, а к этому времени все парковочные места возле дома уже заняты — приходится оставлять автомобиль за несколько дворов от своего подъезда. Юрист Юрий Готовко рассказал ему и «Аргументам и фактам», возможно ли купить парковочное место рядом с домом, чтобы не искать его каждый вечер.
По словам юриста, такой вариант невозможен. Дело в том, что придомовая парковка является территорией общего пользования и воспользоваться ею может любой человек. Покупка конкретного парковочного места в собственность, а также установка ограждений или иных ограничительных устройств, мешающих парковке других автомобилей, будет незаконной.
Если же жильцы дома считают, что во дворе не хватает парковочных мест и требуется их увеличение, они могут обратиться в ЖЭС с соответствующей просьбой.