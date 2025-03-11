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Можно ли в Беларуси выкупить парковочное место во дворе многоэтажки, чтобы больше никто его не занял?

  • 11.03.2025, 10:21
Можно ли в Беларуси выкупить парковочное место во дворе многоэтажки, чтобы больше никто его не занял?

Юрист ответил на вопрос.

Житель минской многоэтажки пожаловался, что возвращается с работы поздно вечером, а к этому времени все парковочные места возле дома уже заняты — приходится оставлять автомобиль за несколько дворов от своего подъезда. Юрист Юрий Готовко рассказал ему и «Аргументам и фактам», возможно ли купить парковочное место рядом с домом, чтобы не искать его каждый вечер.

По словам юриста, такой вариант невозможен. Дело в том, что придомовая парковка является территорией общего пользования и воспользоваться ею может любой человек. Покупка конкретного парковочного места в собственность, а также установка ограждений или иных ограничительных устройств, мешающих парковке других автомобилей, будет незаконной.

Если же жильцы дома считают, что во дворе не хватает парковочных мест и требуется их увеличение, они могут обратиться в ЖЭС с соответствующей просьбой.

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