Россияне устроили истерику из-за атаки дронов на Москву 11.03.2025, 10:27

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Вспомнили в том числе об «Орешнике».

В России разразились очередными угрозами в адрес Украины, призывая войска применить хваленую путинскую ракету «Орешник». Так истерически россияне отреагировали на массированную атаку беспилотников по Москве и Подмосковье в ночь на 11 марта, пишет «Обозреватель».

Российские власти заявили о «сбитии 337 дронов» и одновременно признали повреждения и жертвы. В ответ жители страны-агрессора традиционно принялись кричать о «красных линиях» и о том, как они мечтают об «уничтожении» Киева и Львова.

Примечательно, что в глазах своего помешанного на «возмездии» общества пропагандисты попытались выставить самую масштабную дроновую атаку на Москву как «ответ за провал ВСУ в Курской области». Они писали об уничтожении сотен БПЛА над Москвой и областью; гибели одного человека и ранении восьмерых в Подмосковье; повреждении многоэтажки в Ленинском городском округе; пожаре в двухэтажном частном доме в селе Софьино Раменского района и т. д. Параллельно сообщали об отмене движения поездов в Москву и Подмосковье через станцию Домодедово и временных ограничений в четырех московских аэропортах.

В комментариях ряд граждан государства-террориста вообразили себя политическими экспертами и стали убеждать, что эта атака – «не из-зи Курска», а потому что «украинцы хотят сорвать переговоры».

«Трудно понять почему не раз**башут весь Киев, рамки должны быть», «За Курск давно пора уже Киев долбить», «Будем и дальше на чили, будет только хуже», «Рисуем красные линии? Может сразу две?», «Стереть Львов с карты», «Долбаните уже по Киеву 100 беспилотников или сразу чем-нибудь покрепче», – истерили россияне.

Другие цинично призывали «казнить 69» украинских военнопленных: мол, столько, сколько и «сбитых» российским ПВО беспилотников (сначала минобороны РФ заявляло об уничтожении стольких БПЛА, но затем цифра резко выросла до 337-ми. – Ред.).

«Ответка в виде «Орешника» будет?», «Надеюсь, «Орешник» будет заряжен. Банковая ждет своих 20 кт», «Надо «Искандер» отправить в детский сад», – сыпали угрозы россияне.

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