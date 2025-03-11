50 дней Трампа 19 11.03.2025, 10:31

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

В Белом дом подвели первый итог действий политика на посту президента.

Президент США Дональд Трамп по состоянию на вечер, 10 марта (в Штатах до сих пор понедельник), пребывает в должности главы государства 50 дней.

Об этом сообщил Белый дом в соцсети Х.

«Сегодня президент Дональд Дж. Трамп отмечает 50 дней своего пребывания у власти, и он уже зарекомендовал себя как самый влиятельный президент нашего времени. Победы не прекращаются — и президент Трамп только начинает», - говорится в сообщении.

Также Белый дом привел список «50 побед американского народа под руководством Трампа за первые 50 дней». В частности, он:

обеспечил безопасность границы беспрецедентным образом;

подписал закон в честь Лейкена Рали, который вступил в силу. Данный документ гласит о том, что нелегальные иммигранты, арестованные или обвиненные в краже или насилии, будут заключены под стражу. Этот закон реализован в память о студенте колледжа из Джорджии Лейкене Райли, которого убил нелегальный иммигрант;

Трамп начал депортацию нелегальных иммигрантов-убийц, насильников и наркоторговцев;

анонсированные пошлины президента выравнивают условия игры для американских рабочих;

Трамп взялся за решение фентанилового кризиса;

обеспечил миллиарды новых долларов в США;

возвращает производство в Америку;

спас американских граждан, удерживаемых в заложниках за рубежом (в частности, из Венесуэлы, Афганистана, плена ХАМАС, РФ и Беларуси);

восстановил максимальное давление на Иран;

подписал указ о восстановлении на службе с выплатой компенсаций военнослужащим США, которые были уволены в связи с принятым во времена Байдена мандатом на вакцину COVID-19;

обеспечил арест международного террориста Мохаммада «Джафара» Шарифулла;

высвободил американскую энергию (США стали самым большим экспортером природного газа в мире, открыло 625 млн акров для морского бурения, учрежден нацсовет для максимального использования обширных энергетических ресурсов Америки);

закончен запрет Байдена на экспорт сжиженного природного газа;

ампутировал все прокитайские и антиамериканские энергетические постановления администрации Байдена, которые сокращали рабочие места;

закончил злоупотребление администрацией Байдена схемой условно-досрочного освобождения нелегальных мигрантов;

стремится к миру во всем мире;

Трамп подписал указ о защите детей от химического и хирургического увечья;

закончил несправедливую практику принуждения женщин соревноваться с мужчинами в спорте;

прекращает расточительство, мошенничество и злоупотребления в правительстве;

реформирует федеральную бюрократию;

закончил инициативы «разнообразия, равенства и инклюзивности»;

положил конец идеологической обработке американских студентов;

закончил превращение правительства в оружие против своих граждан;

отменил закон против американских граждан (конец цензуре, антихристианским предубеждениям, помилование 23 американцев преследуемых администрацией Байдена и двух полицейских, которых посадили за выполнение своих обязанностей);

Трамп делает жизнь более доступной для рядовых американцев;

сделал официальной политикой правительства США, что существует только два пола;

назначил английский, как официальный язык США;

прекращает антисемитизм в университетских городках;

сократил бюрократическую «волокиту»;

вернул найм на основе заслуг;

довел набор в армию до самого высокого уровня за последние десятилетия;

запретил финансирование БАПОР - агентства ООН, в котором работали сотни боевиков ХАМАС и джихада;

реформирует образование;

возобновлена пограничная стена - добавлено более чем 400 миль стены, построенной во время его первого срока;

прекращает мандат Байдена на электромобили;

положил конец войне с криптовалютой;

учредил Комиссию «Сделаем Америку снова здоровой», которая перенаправляет национальное внимание на укрепление здоровья, а не просто на борьбу с болезнями;

расширил доступ к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО);

учредил Управление по делам вероисповедания, которое призвано защищать религиозные свободы американцев;

восстановил прозрачность правительства (приказал рассекретить документы, связанные с убийством президента США Джона Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга);

повысил стандарты для правоохранительных органов;

возвращает закон и порядок в американские города (восстановлена смертная казнь за тяжкие федеральные преступления; призвал конгресс принять законопроект о борьбе с преступностью, который который ужесточает наказание рецидивистов и одновременно усиливает защиту сотрудников полиции, чтобы они спокойно могли выполнять свою работу, не опасаясь последствий);

Трамп реформировал федеральную систему реагирования на стихийные бедствия;

расправился с так называемыми «городами-убежищами»;

откатил назад попытки Байдена ввести обязательные бумажные трубочки;

поручил министру финансов прекратить выпуск пенни, стоимость которого составляет 3,69 цента;

прекратил утверждение обременительной для Нью-Йорка схемы «ценообразования в условиях перегруженности дорог»;

заставил Вашингтон очистить лагеря бездомных;

прекращает «удушающую хватку Китая над Панамским каналом», стремясь вернуть его под законное владение США;

приостановил внедрение обременительных требований к отчетности, которые обременяют малый бизнес ненужной бюрократической волокитой.

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