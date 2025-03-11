50 дней Трампа

50 дней Трампа19
- 11.03.2025, 10:31
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В Белом дом подвели первый итог действий политика на посту президента.
Президент США Дональд Трамп по состоянию на вечер, 10 марта (в Штатах до сих пор понедельник), пребывает в должности главы государства 50 дней.
Об этом сообщил Белый дом в соцсети Х.
«Сегодня президент Дональд Дж. Трамп отмечает 50 дней своего пребывания у власти, и он уже зарекомендовал себя как самый влиятельный президент нашего времени. Победы не прекращаются — и президент Трамп только начинает», - говорится в сообщении.
Также Белый дом привел список «50 побед американского народа под руководством Трампа за первые 50 дней». В частности, он:
обеспечил безопасность границы беспрецедентным образом;
подписал закон в честь Лейкена Рали, который вступил в силу. Данный документ гласит о том, что нелегальные иммигранты, арестованные или обвиненные в краже или насилии, будут заключены под стражу. Этот закон реализован в память о студенте колледжа из Джорджии Лейкене Райли, которого убил нелегальный иммигрант;
Трамп начал депортацию нелегальных иммигрантов-убийц, насильников и наркоторговцев;
анонсированные пошлины президента выравнивают условия игры для американских рабочих;
Трамп взялся за решение фентанилового кризиса;
обеспечил миллиарды новых долларов в США;
возвращает производство в Америку;
спас американских граждан, удерживаемых в заложниках за рубежом (в частности, из Венесуэлы, Афганистана, плена ХАМАС, РФ и Беларуси);
восстановил максимальное давление на Иран;
подписал указ о восстановлении на службе с выплатой компенсаций военнослужащим США, которые были уволены в связи с принятым во времена Байдена мандатом на вакцину COVID-19;
обеспечил арест международного террориста Мохаммада «Джафара» Шарифулла;
высвободил американскую энергию (США стали самым большим экспортером природного газа в мире, открыло 625 млн акров для морского бурения, учрежден нацсовет для максимального использования обширных энергетических ресурсов Америки);
закончен запрет Байдена на экспорт сжиженного природного газа;
ампутировал все прокитайские и антиамериканские энергетические постановления администрации Байдена, которые сокращали рабочие места;
закончил злоупотребление администрацией Байдена схемой условно-досрочного освобождения нелегальных мигрантов;
стремится к миру во всем мире;
Трамп подписал указ о защите детей от химического и хирургического увечья;
закончил несправедливую практику принуждения женщин соревноваться с мужчинами в спорте;
прекращает расточительство, мошенничество и злоупотребления в правительстве;
реформирует федеральную бюрократию;
закончил инициативы «разнообразия, равенства и инклюзивности»;
положил конец идеологической обработке американских студентов;
закончил превращение правительства в оружие против своих граждан;
отменил закон против американских граждан (конец цензуре, антихристианским предубеждениям, помилование 23 американцев преследуемых администрацией Байдена и двух полицейских, которых посадили за выполнение своих обязанностей);
Трамп делает жизнь более доступной для рядовых американцев;
сделал официальной политикой правительства США, что существует только два пола;
назначил английский, как официальный язык США;
прекращает антисемитизм в университетских городках;
сократил бюрократическую «волокиту»;
вернул найм на основе заслуг;
довел набор в армию до самого высокого уровня за последние десятилетия;
запретил финансирование БАПОР - агентства ООН, в котором работали сотни боевиков ХАМАС и джихада;
реформирует образование;
возобновлена пограничная стена - добавлено более чем 400 миль стены, построенной во время его первого срока;
прекращает мандат Байдена на электромобили;
положил конец войне с криптовалютой;
учредил Комиссию «Сделаем Америку снова здоровой», которая перенаправляет национальное внимание на укрепление здоровья, а не просто на борьбу с болезнями;
расширил доступ к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО);
учредил Управление по делам вероисповедания, которое призвано защищать религиозные свободы американцев;
восстановил прозрачность правительства (приказал рассекретить документы, связанные с убийством президента США Джона Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга);
повысил стандарты для правоохранительных органов;
возвращает закон и порядок в американские города (восстановлена смертная казнь за тяжкие федеральные преступления; призвал конгресс принять законопроект о борьбе с преступностью, который который ужесточает наказание рецидивистов и одновременно усиливает защиту сотрудников полиции, чтобы они спокойно могли выполнять свою работу, не опасаясь последствий);
Трамп реформировал федеральную систему реагирования на стихийные бедствия;
расправился с так называемыми «городами-убежищами»;
откатил назад попытки Байдена ввести обязательные бумажные трубочки;
поручил министру финансов прекратить выпуск пенни, стоимость которого составляет 3,69 цента;
прекратил утверждение обременительной для Нью-Йорка схемы «ценообразования в условиях перегруженности дорог»;
заставил Вашингтон очистить лагеря бездомных;
прекращает «удушающую хватку Китая над Панамским каналом», стремясь вернуть его под законное владение США;
приостановил внедрение обременительных требований к отчетности, которые обременяют малый бизнес ненужной бюрократической волокитой.