«Паспортный прошли быстро, 13 человек увели» 4 11.03.2025, 10:42

10,842

Что происходит на границе Беларуси с ЕС.

Журналисты BGmedia рассказывают, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

«Беседы» на границе Беларуси проходят не только при въезде в страну, но и на выезде. Пример за 4 марта:

«Минск — Мариямполе. Выезд из Минска в 08.05. Паспортный [контроль] прошли быстро, 13 человек увели на беседу. После полуторачасового ожидания 5 человек вернулись, остальные 8 тоже вернулись, но до них беседа не дошла. Так бывает. В 13.20 выехали на литовский погранпереход. Паспортный прошли быстро, таможня чемоданы проверяла выборочно и на лайте. Нам повезло), мы не открывали. В 14.15 выехали в Мариямполе».

Но в основном допросы устраивают при въезде в Беларусь. Причем про них в чатах пишут завуалированно:

«РП — РБ [4 марта]. Прибыли на границу в 17 часов, перед нами 0 автобусов. Выехали в 20 часов (время белорусское), вся граница [заняла] 3 часа с учетом ожидания с бесед».

«В 23.15 [5 марта] приехали под первый шлагбаум, очередь 0, сразу пустили на паспортный. В 00.07 прошли паспортный. Далее время РБ. В 03.28 подъехали к шлагбауму. В 04.18 приехали на паспортный РБ. В 05.22 прошли паспортный и таможню (1 беседа). В 05.30 въехали в РБ».

«РП — РБ, 06.03.25, в 20.30 выезд с Варшавы. В 23.50 заехали к полякам. В 00.15 выехали от поляков. В 00.35 заехали к нашим. В 03.40 проверили паспорта и ждали с беседы. В 04.15 выехали. В 08.00 прибыли в Гродно».

«РП — РБ, 07.03.25, в 08.45 [выезд]. В 11.30 приехали к границе, в 12.30 прошли контроль поляков. В 14.20 заехали к нашим, в 15.35 выехали. Итого граница за 4 часа, было 5 человек на проверку».

«Автобус Варшава — Минск на 22.00 [7 марта]. Подъехали к шлагбауму в 00.30, контроль у поляков прошли за час, зашли на контроль к белорусам около 04.40, выехали в 06.30 (беседы). Время польское».

«РП — РБ (Гродненский автобусный парк, время польское) [8 марта]. Выезд из Варшавы в 13.15. Заехали к полякам в 14.42. Заехали к белорусам в 16.45. Пригласили на паспортный в 18.10 (двое сходили на второй этаж). Выехали с погранперехода в 19.00».

«РП — РБ. В 22.00 [8 марта] были на границе пятыми, польскую часть прошли за два часа, еще через три прошли белорусов. Полтора+ часа ждали людей с бесед. Итого: 6,5 часа».

«Варшава — Минск [8 марта]. Границу прошли за 5 часов, но как я еду, так человек 8 на беседу дернули. То капец».

«Вильнюс — Минск на 10.55 [10 марта], автобус полный. Граница Литвы в 11.50. Прошли Литву в 12.30. Граница РБ в 12.35 (13.35). На беседу 3–4 человека. Прошли РБ в 13.45 (14.45). Итого: +30 минут от графика».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com