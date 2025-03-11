закрыть
11 марта 2025, вторник, 12:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин из штанов выпрыгивал

2
  • Андрей Окунь
  • 11.03.2025, 10:48
  • 4,756
Путин из штанов выпрыгивал
Андрей Окунь

Предлагая американцам на выбор всю таблицу Менделеева российских земельных ресурсов.

Тут что-то восхитительное. Путин накануне пообещал вдовам и матерям бойцов, что Россия никому не уступит в «СВО».

«Нам ничего чужого не нужно, но и своё мы не отдадим», — заявил Путин.

Просто гениально. Этот же человек неделю назад из штанов выпрыгивал, предлагая американцам на выбор всю таблицу Менделеева российских земельных ресурсов. Не хотите в Якутии добывать? Ну, давайте поближе чего найдём. Джентельмены, вас устроит Мурманск?

А ведь Трампу ещё предложили редкоземельные металлы с захваченных территорий «ДНР» и Запорожской области. Интересно, если бы Путин прямо сказал об этом вдовам и матерям: «Ваши мужья и сыновья сражались и погибали за то, что мы впоследствии отдадим американцам». Как бы на это отреагировали убитые горем женщины? Принимали бы они обещания от такого человека?

Андрей Окунь, Telegram

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников