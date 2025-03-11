Путин из штанов выпрыгивал 2 Андрей Окунь

11.03.2025, 10:48

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Андрей Окунь

Предлагая американцам на выбор всю таблицу Менделеева российских земельных ресурсов.

Тут что-то восхитительное. Путин накануне пообещал вдовам и матерям бойцов, что Россия никому не уступит в «СВО».

«Нам ничего чужого не нужно, но и своё мы не отдадим», — заявил Путин.

Просто гениально. Этот же человек неделю назад из штанов выпрыгивал, предлагая американцам на выбор всю таблицу Менделеева российских земельных ресурсов. Не хотите в Якутии добывать? Ну, давайте поближе чего найдём. Джентельмены, вас устроит Мурманск?

А ведь Трампу ещё предложили редкоземельные металлы с захваченных территорий «ДНР» и Запорожской области. Интересно, если бы Путин прямо сказал об этом вдовам и матерям: «Ваши мужья и сыновья сражались и погибали за то, что мы впоследствии отдадим американцам». Как бы на это отреагировали убитые горем женщины? Принимали бы они обещания от такого человека?

Андрей Окунь, Telegram

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