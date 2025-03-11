Ученые рассказали, сколько стоят генетические тесты и генетический паспорт в Беларуси 1 11.03.2025, 10:54

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Пройти такое тестирование советуют до 40 лет.

Заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Павел Морозик рассказал, сколько стоят генетические тесты и генетический паспорт.

Так, тест на предрасположенность к потере беременности стоит от 38 до 470 рублей.

- Если тестирование покажет такую предрасположенность, врач назначит разжижающие кровь препараты, - поясняет эффект теста Морозик. - В результате лечения женщины благополучно становятся мамами. Раньше такое тестирование осуществляли по 14 генам, сейчас - по 26, что позволяет получить более полную картину.

Что касается исследования спортивных способностей, то такой тест стоит около 360 рублей.

- У некоторых есть ген, который связан с необычайной способностью к выносливости. Они могут заниматься спортом в экстремальных условиях, например в горных экспедициях, и не теряют силы даже после долгих часов интенсивных нагрузок, - поделился ученый.

А полный генетический паспорт обойдется в пределах тысячи рублей. Именно он поможет выявить слабые места в организме, заняться профилактикой и «закрыть» для себя вредные привычки, а также заняться здоровым питанием и подобрать физнагрузку. Кстати, пройти тестирование такого характера советуют до 40 лет.

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