Мощнее F-16: эксперт рассказал, какие самолеты могут усилить авиацию Украины 2 11.03.2025, 10:57

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В Европе есть прекрасные образцы.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о замораживании помощи Украине, что предусматривает и приостановление технической поддержки истребителей F-16.

Авиационный эксперт и член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце рассказал в эфире «Еспресо», что несмотря на такой шаг со стороны США, у Украины есть альтернатива. Речь идет о поставках истребителей из европейских стран.

«В первую очередь речь идет об истребителях Mirage, которые сегодня Франция постепенно выводит в эксплуатацию. Эти самолеты соизмеримы по своим характеристикам с F-16, которые получила Украина. Но есть и более современные самолеты, ведь на сегодня во Франции, кроме Mirage, основной боевой самолет - Rafale. Все задачи, которые ранее выполнял Mirage, сейчас переводятся на Rafale», - подчеркнул он.

Кроме Франции истребители имеет и Великобритания. Самолеты Eurofighter Typhoon имеют радары, которые мощнее в некоторых версиях, чем имеющиеся в полученных Украиной F-16. Кроме этого боевая дальность Eurofighter почти 1400 км, в то время как у F-16 только 550 км.

«В Европе еще есть шведские истребители Gripen, а именно JAS 39 Gripen, которые так же по своим характеристикам соответствуют уровню современных модификаций F-16, даже более продвинутых, чем были предоставлены Украине. Однако на сегодня самолетов Gripen изготовлено небольшое количество. Чтобы Украине получить дополнительные такие самолеты, то речь будет идти об их производстве, на что может потребоваться несколько лет. То есть по Gripen не будет быстрый процесс», - добавил авиаэксперт.

В то же время, если говорить о подготовке самолетов Mirage и их полетного состава, Долинце считает, что на нее необходимо от 6 до 8 месяцев, после чего истребители смогут находиться в воздушном пространстве Украины. Такие же сроки необходимы для Rafale и Typhoon, однако пока не идет речь об их применении.

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