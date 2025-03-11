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Артем Левшунов обновил исторический белорусский рекорд в НХЛ

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  • 11.03.2025, 11:21
Артем Левшунов обновил исторический белорусский рекорд в НХЛ
Артем Левшунов

Белорусский защитник дебютировал в сильнейшей лиге мира.

Белорусский защитник «Чикаго» Артем Левшунов стал шестым белорусом в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, пишет «Прессбол».

До него в текущем сезоне сыграли вратарь Алексей Колосов («Филадельфия»), защитники Владислав Колячонок («Юта», «Питтсбург»), Илья Соловьев («Калгари»), форварды Алексей Протас («Вашингтон») и Егор Шарангович («Калгари»). Так много белорусов в отдельно взятом сезоне НХЛ еще не играло.

Также 19-летний уроженец Жлобина стал 17-м и самым молодым белорусом, сыгравшим в НХЛ за всю историю. Кроме того, Левшунов стал вторым белорусом после Александра Андриевского, проведшим матч НХЛ в составе «Чикаго».

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