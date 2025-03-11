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Банкротится компания, которая развивала сеть американского фастфуда в Беларуси

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  • 11.03.2025, 11:41
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Банкротится компания, которая развивала сеть американского фастфуда в Беларуси

С заявлением о банкротстве в суд обратились сами владельцы фирмы.

Банкротится компания «Перфекто Фуд», которая в Беларуси управляла американской сетью фастфуда Texas Chicken. Это следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

С заявлением о банкротстве в суд обратились сами владельцы фирмы. Выяснилось, что у нее накопилось долгов на сумму 820,6 тыс. рублей. А имущество оценивается менее чем в 45 тыс. рублей. Этого недостаточно, чтобы покрыть задолженность.

С сентября 2024-го компания «Перфекто Фуд» находится в ликвидации. 26 февраля этого года суд открыл конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Сеть ресторанов быстрого питания Texas Chicken начала свою работу в Беларуси в мае 2016 года, открыв первое заведение на Комаровке в Минске. Со временем новые точки появились на улицах Свердлова, Притыцкого и проспекте Дзержинского, а также в ТЦ Dana Mall. Кроме Минска, рестораны сети работали в Могилеве, Бресте, Бобруйске и на трассе М1 в Дзержинском районе. Однако спустя менее пяти месяцев после открытия ресторан в Бобруйске закрылся, позже прекратило работу и заведение в Бресте.

Ранее сетью владел Виктор Савчук, а с 2020 года она перешла в руки «Перфекто Фуд», которая, в свою очередь, принадлежит кипрской Bredcom limited. Это следует из судебных документов (но по реестру фирм Кипра такую компанию нам не удалось найти).

Texas Chicken была основана в США в 1952 году и сейчас насчитывает около 2 тысяч ресторанов в 30 странах. Заведение известно своей жареной курицей в панировке и фирменным соусом «8 перцев».

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