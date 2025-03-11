«Кучкуемся, РГД-5 бросаем и сразу по рации: нас птичка закидала!»1
- 11.03.2025, 11:43
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Россияне практикуют групповые самокалечения, чтобы избежать «мясных» штурмов.
Оккупанты прибегают к групповым самокалечениям, чтобы избежать смерти в «мясных» штурмах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал российский военнопленный из Удмуртии Сергей Маслов.
По его словам, группы договариваются между собой, отходят подальше и бросают под себя гранату РГД-5. В ход пытались пускать ВОГи и даже Ф-1, но тут значительно выше риск серьезных увечий.
Маслов попал на войну против Украины в середине 2024 года и успел отслужить семь месяцев, после чего на втором боевом задании был взят в плен воинами 24-й ОМБр в Часовом Яре.