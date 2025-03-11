Головченко пойдет дорогой Прокоповича? 11.03.2025, 11:50

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Роман Головченко

Поставит ли экс-премьер экономику страны с ног на голову.

«Мы еще раз должны пристально посмотреть, как работает Национальный банк и вся банковская система страны», — заявил Александр Лукашенко.

Нет, это не цитата из официозных сообщений о назначении уже бывшего председателя правительства Романа Головченко на должность главы правления Нацбанка, пишет «Салiдарнасць».

Речь идет о событиях 26-летней давности, когда финансовую систему Беларуси было решено подвергнуть масштабной ревизии, для чего была создана спецкомиссия.

И да — между этими историями, разделенными четвертью столетия, есть связь. Пока она символическая, но, к сожалению, есть все шансы, что она может стать и прямой.

И снова вернемся в прошлое. В марте 1998 года главой Нацбанка был назначен выпускник Днепропетровского инженерно-строительного института Петр Прокопович. Он, как и Роман Головченко, не имел ни соответствующего образования, ни опыта работы в банковской сфере.

О задачах, поставленных перед нынешним главой Нацбанка, мы можем пока только догадываться, так как напутственные речи правителя были крайне туманны, хоть местами и пугающие:

«Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем Турчиным найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования».

Петр Прокопович, пришедший на должность в год российского дефолта, должен был вернуть доверие белорусов к собственной банковской системе и добиться кредита от МВФ. Получилось так себе, учитывая то, что к концу 1998-го официальный курс упал более чем в 3 раза, а реальный — более чем в 10.

Белорусский рубль за первый год работы Прокоповича во главе Нацбанка пережил не один стрессовый момент. Еще была девальвация и краткосрочная смена статуса с денежной единицы до билета для внутренних расчетов.

Но лучше всего у обладателя награды «Заслуженный строитель БССР» получалось печатать пустые деньги.

«По словам Петра Прокоповича, внешнего кредитования Беларуси ждать не стоит. Поэтому рассчитывать приходится только на внутренние ресурсы. Если Беларуси вдруг срочно понадобятся деньги, власти не остановятся перед тем, чтобы эти деньги напечатать», — писала БДГ в 1998-м.

В итоге бумага, на которой в конце 90-х печатали рубли, стоила дороже, чем собственно деньги. Об этом тогда писала независимая пресса. Об этом же спустя десятилетия публично признался и сам Лукашенко. А чем закончилась эра Прокоповича, мы все прекрасно помним.

Назначение главой Нацбанка Головченко лишний раз напоминает нам, что страна вернулась на исходную позицию. На этой должности снова нужен не профи, а тот, кто не дрогнув запустит печатный станок.

Как и во времена раннего Прокоповича, неэффективным реликтам советской промышленности снова и снова нужно бросать спасательный кредитный круг, надутый пустыми рублями.

Чем такая «помощь» может обернуться, можно узнать по истории масштабного обесценивания белорусского рубля 2009-го, 2011-го и 2014-го. И есть все шансы, что Роману Головченко, если его роль действительно сводится к накачке госсектора льготными кредитами, и правда удастся поставить экономику страны «с ног на голову».

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