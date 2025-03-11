Началось? 1 Феликс Мирский

11.03.2025, 11:58

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Цены еще не отпустили, а инфляция уже ускоряется.

На этот год правительство запланировало себе инфляцию не больше 5%. Пока, правда, темпы роста цен не очень соответствуют прогнозам. Что особенно обидно, цены еще не успели отпустить, а инфляция уже ускоряется. Причем, продукты уже который месяц подряд дорожают выше средних темпов инфляции по стране.

По данным Белстата, инфляция в годовом выражении по итогам февраля ускорилась до 5,6%, после того как в январе и декабре она была 5,2%. За месяц цены выросли на 1,3%, а с начала года - на 2%.

Главной причиной месячного ускорения стало плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ. За месяц они подорожали на 10,5% и обеспечили основной прирост цен в сфере услуг.

Но, на самом деле, не все пошло по плану. Темп роста цен на продовольствие уже который месяц подряд обгоняет средние темпы инфляции. А по итогам февраля продовольственная инфляция еще больше ускорилась. Если в январе цены на продукты в годовом выражении выросли на 6,5%, то итогам февраля - уже на 6,7%.

И ладно бы ускорение инфляции началось после отмены ценового регулирования. Тогда можно было хотя бы обвинить во всем чуждые белорусской социально-экономической модели рыночные практики. Но самое же обидное, что отменить регулирование цен еще не успели, а инфляция уже ускоряется. Причем, больше всего она ускоряется там, где цены больше всего регулируют. Не удивительно поэтому, что белорусские власти не спешат отпускать цены, если уже сейчас цены не хотят стоять на месте.

Потому что, к сожалению для белорусских властей, цены в Беларуси не существуют в экономическом вакууме. Ускоряющаяся инфляция в России давит на белорусскую ценовую стабильность. Поэтому ценовое регулирование все хуже справляется с регулированием цен.

Зато оно по-прежнему прекрасно справляется с финансовыми показателями белорусских предприятий. За прошлый год рентабельность продаж в Беларуси упала до 6,4% с 7% в 2023 году. Рентабельность белорусской торговли уже много месяцев болтается в районе нуля. Убыточными за прошлый год были 618 белорусских компаний, на 7,8% больше, чем год назад.

Поэтому даже белорусские власти признают, что их ценовое регулирование оказалось не таким замечательным изобретением, как они еще недавно нам сами рассказывали.

«Если бы это был комплексный документ то не было бы кучи жалоб. Со стороны производителей, продавцов и прочих», - сказал Александр Лукашенко на совещании, посвященном реформе системы регулирования цены.

Реформировать систему регулирования цен на этом совещании правда не получилось. Лукашенко поручил правительству подготовить свои предложения к апрелю. И хотя власти хотят изменить систему регулирования цен так, чтобы ничего в ней менять, им все равно придется это сделать. И чем дольше откладывают, тем выше становятся риски. Даже с регулированием цен инфляцию не получается загнать в положенные ей рамки. А без регулирования все будет еще хуже.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

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